〈鉅亨看世界〉AI世界成長放緩

就算全球局勢動盪不安，AI 發展也沒有因此停下腳步，只不過成長的腳伐似乎有放慢的跡象，AI 企業家數正漸漸從倍數增長，朝向「質變」發展。
2015 年是 AI 企業家數成長的最高峰，當年度新增 AI 企業數量約 900 家，之後開始逐年下滑，去年 AI 新增企業家數只有約 50 家左右。
此外，2018 年第二季以來全球 AI 投資熱度也逐漸降溫。今年第一季全球融資規模已下滑至 126 億美元，與去年同期相當，但跟去年第四季相比則減少 7.3%，其中，中國融資金額下滑幅度最大，金額只有 30 億美元，年減 56%，占全球融資比重 23.5%，比去年同期下滑 29 個百分點。
雖然過去幾年 AI 企業成長緩慢，但截至今年 3 月底止，全球活躍 AI 企業已達 5386 家，其中美國 (2169 家)、中國 (1189 家)、英國 (404 家)、加拿大 (303 家)、印度 (169 家) 排名前五名。而美國 AI 企業多集中在加州與紐約，中國則是集中在北、上、廣和江浙一帶。
儘管全球 AI 家數成長減緩，但在 AI 領域的相關研究仍持續成長，以論文數來看，與 AI 相關的論文從 2010 年的約 2.6 萬篇，已成長到 2018 年的 6 萬篇。其中，中國是近 10 年來發表 AI 論文數量最多的國家，高達 9 萬多篇，美國則是第二，印度第三。
至於全球熱門 AI 獨角獸企業則有 41 家，其中美國 18 家、中國 17 家、日本 3 家、印度、德國、以色列各 1 家。而中國 AI 獨角獸企業中，最受關注的有寒武紀、地平線機器人、云從科技、曠視科技、出門問問、商湯科技等，甚至有些熱門企業未來有機會登上科創板。
AI 漸漸打入人群中
許多科技產品與服務開始導入 AI 技術，研究機構也針對民眾與機器互動進行調查。
根據 Zingle 調查顯示，有超過一半的消費者（57%）認為人工客服在解決問題或處理他們的需求方面更有效。不過也有 1/3 的消費者（35%）表示機器人和人工客服同樣有效。
如果以處理時效來看，約一半的民眾（49%）認為，傳統客服在解決問題更具時效性。但也有 25% 的受訪者表示，他們發現機器人的效率更高。此外，有 25% 的消費者感覺兩者都很有效。
此外，儘管 1/3 的民眾（36%）表示他們更喜歡人類服務而不是機器人，但大多數受訪者（46%）指出，如果機器人可以更快解決問題，他們會選擇機器人。
即使數據上一般民眾仍較偏愛與人互動，但在比率上 AI 機器人已經開始急起直追，甚至只要能提供更有效率的服務，有近半的民眾願意接受機器人。值得注意的是，人類提供服務已經數千年，AI 機器人開始提供服務只不過是近三十年的事。