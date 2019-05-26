〈鉅亨看世界〉AI世界成長放緩

就算全球局勢動盪不安，AI 發展也沒有因此停下腳步，只不過成長的腳伐似乎有放慢的跡象，AI 企業家數正漸漸從倍數增長，朝向「質變」發展。

2015 年是 AI 企業家數成長的最高峰，當年度新增 AI 企業數量約 900 家，之後開始逐年下滑，去年 AI 新增企業家數只有約 50 家左右。

此外，2018 年第二季以來全球 AI 投資熱度也逐漸降溫。今年第一季全球融資規模已下滑至 126 億美元，與去年同期相當，但跟去年第四季相比則減少 7.3%，其中，中國融資金額下滑幅度最大，金額只有 30 億美元，年減 56%，占全球融資比重 23.5%，比去年同期下滑 29 個百分點。

圖: 中國信通研究院

雖然過去幾年 AI 企業成長緩慢，但截至今年 3 月底止，全球活躍 AI 企業已達 5386 家，其中美國 (2169 家)、中國 (1189 家)、英國 (404 家)、加拿大 (303 家)、印度 (169 家) 排名前五名。而美國 AI 企業多集中在加州與紐約，中國則是集中在北、上、廣和江浙一帶。

資料來源: 中國信通研究院, 鉅亨網製圖

儘管全球 AI 家數成長減緩，但在 AI 領域的相關研究仍持續成長，以論文數來看，與 AI 相關的論文從 2010 年的約 2.6 萬篇，已成長到 2018 年的 6 萬篇。其中，中國是近 10 年來發表 AI 論文數量最多的國家，高達 9 萬多篇，美國則是第二，印度第三。

至於全球熱門 AI 獨角獸企業則有 41 家，其中美國 18 家、中國 17 家、日本 3 家、印度、德國、以色列各 1 家。而中國 AI 獨角獸企業中，最受關注的有寒武紀、地平線機器人、云從科技、曠視科技、出門問問、商湯科技等，甚至有些熱門企業未來有機會登上科創板。

AI 漸漸打入人群中

許多科技產品與服務開始導入 AI 技術，研究機構也針對民眾與機器互動進行調查。

根據 Zingle 調查顯示，有超過一半的消費者（57%）認為人工客服在解決問題或處理他們的需求方面更有效。不過也有 1/3 的消費者（35%）表示機器人和人工客服同樣有效。

如果以處理時效來看，約一半的民眾（49%）認為，傳統客服在解決問題更具時效性。但也有 25% 的受訪者表示，他們發現機器人的效率更高。此外，有 25% 的消費者感覺兩者都很有效。

此外，儘管 1/3 的民眾（36%）表示他們更喜歡人類服務而不是機器人，但大多數受訪者（46%）指出，如果機器人可以更快解決問題，他們會選擇機器人。

即使數據上一般民眾仍較偏愛與人互動，但在比率上 AI 機器人已經開始急起直追，甚至只要能提供更有效率的服務，有近半的民眾願意接受機器人。值得注意的是，人類提供服務已經數千年，AI 機器人開始提供服務只不過是近三十年的事。