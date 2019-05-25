J.P.摩根將第2季美國經濟成長率預測值大幅下修至僅1%

J.P. 摩根經濟學家表示，他們目前將第 2 季美國經濟成長率大幅調降至僅有 1%，低於之前預測的 2.25%，更遠低於第 1 季的 3.2%。

經濟學家寫道，「4 月的耐久財報告很糟糕，特別是有關資本財訂單和發貨的數據。緊接著上週糟糕的 4 月零售銷售報告，它顯示第 2 季的活動成長將較第 1 季大幅下滑。」

亞特蘭大聯準會 (Fed) 的 GDP Now 追蹤器也顯示第 1 季的 GDP 成長率為 1.3%。

J.P. 摩根經濟學家也改變了他們對 Fed 的看法，現在不認為下一步行動是升息。

他們指出，「我們之前預計在 2020 年底前，Fed 的下一步行動將是升息。但現在我們認為下一步行動的可能性在升息和降息之間的機率是平等的。我們仍然不認為 FOMC 會對通貨膨脹的提防度掉以輕心，但我們相信『老大哥降息』的可能性上升了，因為經濟成長減少風險驟增。」

耐久財報告緊跟著週四 (23 日) 的 PPI 製造和服務數據公布，該數據也出乎意料地疲軟。這些數據推動了股市的拋售和美國國債的買盤，這使得殖利率降至 2017 年來的低點。殖利率與價格走勢相反，低殖利率反映出對經濟的擔憂。

10 年期國債殖利率週五 (24 日) 收在 2.32%，週四一度跌至 2.29%。聯邦基金期貨市場反映了對今年降息 25 個基點的預期，並且至少在 2020 年再次下調。

10 年期美債殖利率走勢

MUFG Union Bank 首席財務經濟學家 Chris Rupkey 說，「由於不確定性和地緣政治風險是一個沉重的錨點，這對企業採購新設備的意願造成巨大拖累，第 2 季初的淨商業投資正在下滑，」「經濟製造業顯然缺乏商業信心。」

Rupkey 補充說，企業財務長可能會認為，正如部分調查所顯示的那樣，經濟衰退的可能性正在增加，因此他們在 3 月取消訂單並在 4 月採購了更少的設備。

J.P. 摩根經濟學家表示，他們認為美國經濟成長的主要風險包括貿易戰的不確定性、受創的商業信心以及全球經濟放緩。

在 4 月的耐久財報告中，由於飛機和機動車輛訂單大幅下降，製造業的總訂單下降了 2.1%。不含運輸，J.P. 摩根經濟學家強調，4 月訂單持平，但 3 月訂單數據大幅下修。