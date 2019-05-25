美中貿易戰擾盤 台股短線反彈但續攻壓力仍大

美中貿易戰消息反覆干擾市場，台股本週反覆震盪，週五收在收在 10328.28 點，週線收黑，但要留意的是，加權指數雖然走高但回落處於年線壓力以下，上攻訊號尚不明確，短線仍要注意消息面亂流。

安聯投信表示，過去兩周全球股市持續受到中美貿易戰、科技戰升溫，美國對華為禁令加深市場不確定性擔憂，加劇科技股波動，在多空紛雜下，亞股走勢漲跌互見，且盤勢短線上也有回穩、甚至翻紅的跡象。

根據證交所統計，外資近一周已大幅賣超 423 億元；5 月以來外資調節金額更超過 1200 億元，未來外資動向仍是左右盤勢的重點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國從 2018 年 9 月起，對於 2000 億課與 10% 關稅開始，促使伺服器與網通設備廠商開始調整生產基地，目前多數台灣相關公司已陸續調整完畢，而目前的 2000 億關稅加徵，反有機會增加台灣業者訂單機會，部分台灣科技公司在台灣跟東南亞布局產能，反而成為這波貿易戰下轉單的受惠者。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，貿易戰走勢難以推敲，近期轉折點可先看 6 月 G20 會議，短線仍將由華為事件等訊息左右盤勢，在美國積極加強關鍵技術保護下，貿易協商應該還有和談空間，但外圍事件短線內將對盤勢上檔造成壓力。

周書玄認為， 美中貿易協商生變，資金棄科技轉進傳產避風頭，目前傳產可關注電機機械、金融、生技與其他類股，其中電機類有許多公司營運成長且 ROE 高，醫材則有中長線穩定需求；其他類股包括環保、碳纖維材料、製鞋等具備獲利基礎的產業相對看好。

