【凱基投信】配高息不如領好息：市場震盪，聚焦高信用品質債

中美貿易戰煙硝味濃厚，市場避險情緒升溫，資金紛紛流向債市，並且往財務體質佳、信用評等好、違約風險低的高信用品質債靠攏。凱基投信表示，美中貿易戰進入白熱化階段，風險性資產波動大增，"Flight-to-quality" 的資金去化需求勢必增加，信用品質較佳的高評級、投資等級債券將擔綱資產配置要角。

全球經濟步入後景氣循環時代，風險將成為常態，凱基投信為提供安全的資金避風港，精心挑選市場中走在趨勢產業上、信用品質高且具備收益利基的高品質公司債，推出「凱基精選美元債券 ETF 傘型基金」，預計 5 月 24 日開始募集。

凱基投信指出，這檔鎖定高信用品質債的 ETF 傘型基金內含 3 檔子基金，都是投資高信用品質債的優選，包括投資信評最高的公司債──「凱基 AAA-AA 公司債」，適合風險承受度較低的投資人，若想進一步拉高收益水準，也可選擇「凱基 IG 精選 15+」，主要以投資等級公司債為主，為了平衡收益與投資風險，其中銀行業公司債信評是介於 BBB + 至 AA+。熱愛趨勢的投資人則可以選擇「凱基醫療保健債」，是目前全市場首先結合醫療保健（healthcare）與製藥（pharma）的債券 ETF。

凱基精選美元債券 ETF 傘型基金經理人郭修誠表示，凱基精選美元債券 ETF 傘型基金內含的子基金平均信評均達到 A - 以上，其中凱基 AAA-AA 公司債券 ETF 平均信評更高達 AA，可說是高評級債券中的優等生，由於違約率偏低，甚至跟美國公債不相上下，加上殖利率又比美國公債高，在風險性資產波動高漲的後景氣循環年代，資產配置中將可扮演「類公債」的角色。

凱基投信指出，債券投資族最看重債息收入，國人熱愛的配息高收益債券，投資標的大多是信用評等較低且違約風險較高的債券，投資人承擔的風險也相對較高，且高收益債通常與股票齊漲齊跌，無法達到分散風險的功能，因此，配高息不如領好息，高信用品質債的公司財務體質較佳、信用評等較好、違約風險較低，收益又比公債來得高，建議投資人核心資產可建立在信用品質較高的配息債券 ETF 上，無畏市場動盪，依然有機會領好息。

展望投資等級債券市場，郭修誠表示，中美貿易戰爭端愈演愈烈，新一波關稅開徵等情勢引發風險性資產修正，資金紛紛轉進避險性較高的投資級債及公債，推升債券價格表現相對強勢，加上美國聯準會（Fed）貨幣政策的升息預期不強，投資等級公司債的利差擴大機率有限，同時，今年整體發債量預期也會較去年下滑約 3.9%，在供給減少之下，債券價格也可望有所支撐。

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，同時原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。指數股票型基金 (ETF) 自成立日起至上市 (櫃) 日(含當日)前，經理公司不接受申購或買回。IPO 每受益權單位發行價格不等同於上市 (櫃) 掛牌價格。ETF 自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合，投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上市 (櫃) 前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，於基金掛牌上市 (櫃) 前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折 / 溢價的風險。基金受益憑證上市 (櫃) 後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所 / 財團法人證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。基金於上市 (櫃) 日後將依臺灣證券交易所 / 財團法人證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。各子基金自上櫃日 (含當日) 起之申購，經理公司將依本傘型基金公開說明書規定依各子基金「現金申購 / 買回日清單公告」所載之」所載之「每申購 / 買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之買回。指數免責聲明：本公司部分基金資料來源使用 BLOOMBERG INDICES，BLOOMBERGR 乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業 (統稱「彭博」) 之商標與服務標記。BARCLAYSR 乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與凱基投信無控制從屬關係。彭博及巴克萊聲明不保證授權指數之即時性、正確性或完整性，且亦不對凱基投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。部分基金資料來源使用 ICE DATA INDICES, LLC(「以下稱 ICE DATA」)。SM/R 係 ICE DATA 或其關係企業之服務／營業標章，且已與指數一併授權供本公司相關子基金使用之。ICE DATA 與其關係企業對基金之投資之明智性、信託或指數追蹤績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE DATA 與本公司之關係，僅於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE DATA 決定、組成和結算，與本公司或受益人無關。ICE DATA 無義務且不負責管理、行銷或交易等基金事務。ICE DATA 及其供應商不承擔或負責有關該指數及該指數資料不充分、不正確、不及時或不完整等的任何損害賠償或責任。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊

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