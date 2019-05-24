【安聯投信】美中貿易消息反覆 台股收小紅

美中貿易戰開打、消息反覆干擾市場，油價大跌逾，美股四大指數全面收跌。不過，小那斯達克期貨電子盤早盤反彈，加上美國總統川普最新釋出預期美中貿易戰很快落幕，讓 24 日台股止跌回穩，盤中終場以上漲 19.91 點，收在 10328.28 點，成交量 1018.51 億元。

安聯投信表示，過去兩周全球股市持續受到中美貿易戰、科技戰升溫，美國對華為禁令加深了投資市場對科技不確定的擔憂，進而加劇科技股近期波動。儘管消息反覆，不過在短線急跌、盤中傳出正面消息等提振，電子股交易比重逾七成，電子權值股躍居撐盤重心。

安聯投信指出，在多空紛雜下，亞股走勢漲跌互見，且盤勢短線上也有回穩、甚至翻紅的跡象。在資金面，根據證交所統計，近一周外資累積賣超達 423 億元，5 月以來，外資調節金額超過 1200 億元，故未來外資動向仍需要關注。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判尚未有最後結果，市場本就容易被相關訊息所牽動，但若從市場總需求、及趨勢來看、貿易摩擦實為部份台灣科技產業帶來包括生產基地移轉與轉單效應，以及台灣科技廠商應變速度快、高性價比集中立性等優勢。

廖哲宏分析， 美國從 2018 年開始逐步減少中國安控產品的採購，進而帶動台灣安控業者的訂單增加。實際上，中國廠商過去半年來、加速對於非美系零件與設備的認證，台灣 IC 業者、零組件業者甚至是設備廠，反而進一步侵蝕原本屬於美系業者的市場機會。

廖哲宏表示， 全球科技產業分工的長期趨勢，並不會因過去一年中美紛擾而改變。又，台灣多數科技公司服務全球品牌，品牌消長未必會對台灣科技公司營收獲利造成重大影響，而更重要的是，產品趨勢並不會因為貿易戰而被扭轉，換言之，市場需的求仍在。

廖哲宏也點出，從 2018 年 9 月、美國對於 2000 億課與 10% 關稅開始，其中的伺服器與網通設備相關生產商便開始調整生產基地，目前多數台灣相關公司已陸續調整完畢，目前 2000 億的關稅提升，反有機會增加台灣業者訂單機會。而部分台灣科技公司在台灣跟東南亞布局產能，亦成為這波貿易戰下轉單的受惠者。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，今年成長幅度雖然放緩，但有殖利率保護題材，譬如水泥類股，依目前相關訊息推估，這類族群獲利高檔有望延續至 2020 年、而高股利目前就可以看到延續至 2021 年。

策略上，蕭惠中表示，考量第二季盤勢呈現震盪整理格局，布局上除留意籌碼調整步調外，也可留意有現金殖利率保護、下檔空間有限以及評價面相對較低的類股或個股。

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