【顧德投顧】美中談判卡什麼，還有希望嗎?

◆盤勢分析

在昨晚美股大跌超過 400 點後，美國總統川普表示，華為爭議可納入美中貿易協議中討論；隱含著美國仍急著解決貿易戰，所有動作完全是為了逼中國回到談判桌上，美股跌幅收斂；不過中國態度仍強硬，有希望嗎?

貿易戰到底卡在哪裡? 卡在彼此對於公平兩字的看法；美國屬於二戰後老大心態，美國第一在科技創新時代，逐漸受到各國軟硬體發展挑戰；中國大陸夾帶人口紅利，經濟規模持續增長，有絕對影響力在未來挑戰美國第一的名號；而川普日前也明確說明，中國在他任期內絕對不會超過美國；所以在各方面箝制中國的進步成為川普明年爭取連任的重要議題；要求中國改變國家補貼模式，並且落實尊重智慧財產權法令的修改，對於中國而言這些屬於國內事務，不容國外干涉的主權問題；而中國則堅持，如果要達成協議，美國必須取消從去年開打後加增的關稅、採購數字不應隨意改變、文本必須平衡；看起來各有道理，卻沒交集，現在就是買賣家都開價了，彼此施壓以拉近價格距離。

美中貿易戰真的讓美國得利嗎? 戰爭哪有人是得利的，歷史早就告訴我們了；昨天經濟日報文章，佛里曼：美中一起成長或一起變窮？此刻是關鍵；說的很清楚，這是個雙贏與雙亡的遊戲，在全球供應鏈的運作下，一起變窮可不是美中，應該是全球的消費者都會受到影響，如果貿易戰與保護主義強烈改變現行國際分工的形態，物價將不會保持低檔，生產成本飆升，這些都是可見到的! 至於股市，永遠都處於變動中的平衡，恐慌過後，就會有新的希望，這才是股市吸引人的地方。

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