【亞洲投顧】出現初步止跌，請等等再進場

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，出現量縮不破低點的初步止跌訊號，大家先不要太衝動，等到下周大盤補量站穩今天高點才會有正式止跌訊號，那時候再來搶反彈會比較安全；大盤整體還是空方趨勢，空方目標 10204 點；先提醒大家搶反彈的操作資金不要太高，保守操作，持股比例較高的朋友，先分批出場收回資金，或是不要搶反彈，等待量縮上漲再找佈局空單的機會，今天都驗證了，希望大家沒有受傷。

龍哥之前直接帶股票會員進場放空 3105 穩懋，一路下殺破低點，再來帶股票會員放空 8046 南電，昨天盤中打到跌停，今天再創低點，這就是順勢操作。期貨波段空單再度大賺 + 30 萬以上，龍哥還有股票要放空，不太會放空操作的朋友，趕緊跟上腳步。

盤勢不好，龍哥不太喜歡推薦股票，建議大家以觀望為主，甚至建議找空方股票操作。空方股票有，6182 合晶，6121 新普，2480 敦陽科，2481 強茂，5425 台半，3231 緯創，3034 聯詠，6269 台郡，8046 南電等等。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10465 開始偏多操作，回測跌破成本 10465 點出場；空方操作者帶量跌破 10505 點開始偏空操作，10465 點移動停利出場，等待下次佈局機會。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

