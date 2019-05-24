工作機會大減4萬！美啤酒業：川普關稅害的

美國啤酒行業將就業不振歸咎於川普政府的關稅。

兩家貿易組織的一份報告顯示，隨著金屬關稅導致鋁罐成本上升，業內投資下降，美國啤酒行業的就業人數自 2016 年以來減少了 4 萬人。美國啤酒協會和全美啤酒躉售商協會兩年一度的研究發現，2018 年直接、間接和聯動工作崗位從 2016 年的 223 萬減少到 219 萬。

「鋁材關稅增加了釀酒企業的成本，使得一個生機勃勃的行業停滯不前，」啤酒協會駐華盛頓執行長 Jim McGreevy 在電郵聲明中說。「每家釀酒企業都要自行決定如何消化這些成本，是提高價格、裁減員工還是推遲創新和擴張。」

隨著川普對鋁材進口徵收 10% 的關稅，將鋁材交付到美國中西部地區的運輸和物流費用 (即「溢價」) 提高了一倍以上。摩森康勝啤酒釀造公司去年估計，川普的關稅會使公司利潤減少 4000 萬美元。

不過，關稅可能不是影響該行業就業情況的唯一因素。根據飲料市場研究機構 IWSR 的一份報告，2018 年，美國啤酒、葡萄酒和烈酒消費總量下降 0.8%，為連續第三年下降。主要元兇是啤酒消費量的下滑，隨著更多飲酒者轉向烈酒和葡萄酒，啤酒消費量下降了 1.5%。

Beer Industry 的一位發言人周四在聲明中表示，儘管該集團不能說「100%」要歸咎於啤酒，但證據「支持釀酒企業因鋁成本上升而減少了投資」。啤酒協會稱，之前的兩年間就業成長了 27%。