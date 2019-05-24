亞馬遜擬推出能「分辨情緒」新版語音助理

外電報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正研擬開發一款，能根據人聲分辨用戶情緒的可穿戴式聲控裝置，有如隨身佩帶 Alexa 語音助理，此款裝置可望成為最前端的健康偵測器。

彭博社引述消息人士表示，根據亞馬遜公司內部文件，指出製作 Alexa 語音系統、Fire 手機和 Echo 喇叭的 Lab126 團隊正在打造一款可穿戴裝置。

據消息人士指出，此裝置將會與智慧手機上的應用程式同步，並搭載了疑係麥克風感測器，將可據使用者聲音「分辨使用者的情緒狀態」，彭博社對此表示，「這項科技最終能夠告訴我們，該如何有效地與他人互動」。

目前仍不清楚這項科技多久會露面，不過匿名人士指出，正在進行一項 Beta 的測試，不確定測驗中是否只有裝置原型，或是已經搭載情緒分辨的系統。

對此亞馬遜拒絕回應。

Lab126 團隊過去幫助亞馬遜開發了不少知名產品，包括了 Kindle、Fire 手機和 Echo 喇叭，他也是將 Alexa 推向世界的背後功臣，去年還曾傳出該團隊研擬一款家用機器人。

彭博社認為「分辨情緒」這項科技，就像小說情節一樣，如電影未來世界中的仿真智能機器人 (Android)。

不過，隨著 AI 科技發展快速，「分辨情緒」的機器或語音助理，可能更快出現在我們生活中，畢竟相似的概念已出現在目前手機裡的智能語音助手，人的聲音中具有許多生物特徵，能夠幫助 AI 分辨人的情緒波動。