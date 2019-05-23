還在等待蘋果或亞馬遜可能收購特斯拉？大摩：別再痴心妄想

在摩根士丹利週三 (22 日) 與機構客戶進行的僅限受邀者的電話會議上，長期看多特斯拉 (TSLA-US) 的研究分析師 Adam Jonas 對該公司持懷疑態度，並表示不要指望像蘋果 (AAPL-US) 這樣的買家會出面拯救這家公司。

Jonas 在電話中說，「特斯拉並不是真正被認為是個成長型的故事，」如今，「它似乎比較像是個令人沮喪的信用和重建企業。」

《Business Insider》稍早前曾報導過這次電話會議中的一些細節。

Jonas 在電話會議上花了一些時間來回應希望像蘋果或亞馬遜 (AMZN-US) 這樣的大型科技企業可能收購特斯拉的希望，Roth Capital Partners 分析師 Craig Irwin 重新點燃了蘋果曾試圖收購特斯拉的傳聞。

但 Jonas 對這種大型科技收購的概念潑了冷水。

他解釋說，「對於風險緩解和責任遏制，它們可能不希望承擔參與擁有企業的無限責任，像是偶爾汽車著火、撞上建築物或意外殺死路上行人或乘客，意外總是會發生。汽車產業有個醜陋的一面。汽車上路非常危險。車輛中儲存了大量能量，而環繞自動駕駛車輛的監管環境還沒有時間來解決這些問題。」

Jonas 承認蘋果對運輸業感到興趣，亞馬遜和其他大型科技企業也一樣，但他表示，摩根士丹利的科技分析師們並不認為蘋果公司在 2030 年代前會將服務或相關硬體完全用於運輸。

他補充說，「也許那些大型科技企業並不想讓自己暴露在第一線。而且他們意識到自駕車更像是一場馬拉松競賽，在 10 到 20 年的時間裡你會在現實世界裡收集里程數。除了擁有一個完整的、令人敬畏的、偉大的汽車公司之外，還是有其他方法可以做到這一點。」

除了撇除雪中送炭的想法外，Jonas 還對特斯拉目前的狀態表示懷疑。

他指出，「在 2018 年末，需求超過供應，現金流強勁，Model Y 車型讓市場高度興奮，」「但如今，供應超過需求，它們正在燃燒現金，沒有人在乎 Model Y。」

最後，Jonas 告訴投資人，鑑於特斯拉收購 SolarCity 的先例，馬斯克有可能利用他持有 SpaceX 的 54% 股權，交易後估值達 315 億美元，最終對特斯拉進行抵押。

他說，「之前有先例讓馬斯克重新思考他的公司組合。」

Jonas 近期表示，華爾街預計特斯拉將在 2019 年第 2 季交車 7 萬輛汽車。雖然他和摩根士丹利對 82000 輛汽車的估計更為樂觀，但仍未達到特斯拉展望目標。該公司表示本季將交車 9 萬輛，並在第 1 季股東信中寫道：

「雖然我們正朝著更高的內部目標邁進，但我們重申之前在 2019 年對 36 萬至 40 萬輛車交車的展望目標，與 2018 年相比增加約 45% 至 65%。」