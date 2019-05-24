貿易戰激起中國人反美情緒 蘋果粉絲改買華為手機

中美貿易戰如火如荼，中國當地媒體《南華早報》報導，越來越多蘋果粉絲轉而投向華為的懷抱。

該報聲稱，由於美國打壓華為，激發中國消費者更加力挺本土品牌，報導內容引述一些消費者小故事以顯示中國民眾對國家和本土品牌的支持。

一位在北京官方電信公司上班的員工 Sam Li 受訪時表示，「全公司高幹都拿華為手機，這當口你從口袋拿出來一支 iPhone，是有那麼點尷尬。」他補充，他的公司還提供員工購買華為手機的折扣價。

中國社交媒體平台上，越來越常見到「停止購買美製零件」、「支持華為」這一類的口號，對於其他跟進打壓華為的企業，例如谷歌，中國民眾也義憤填膺。

在中美針鋒相對之際，蘋果如坐針氈。蘋果 (AAPL-US) 第二財季的中國業務在總營收占比中達 17%，且 iPhone 每年在中國銷售數十億美元。

然而，這場貿易戰激起中國人反美情緒，蘋果過去一個月股價下跌了 13% 以上。高盛週三表示，如果蘋果產品在中國遭禁，其獲利可能大降 29%。

貿易隱憂也促使華爾街分析師下修對蘋果的預期。匯豐將其蘋果目標價自 180 美元調降至 174 美元，瑞士信貸認為蘋果中國營收每減少 5%，EPS 就會減少約 15 美分。