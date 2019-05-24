歐股盤前─川普稱美中貿易戰很快就會落幕 指數期貨走揚

美中貿易爭端愈演愈烈，前景不明，但美國總統川普日前宣稱，貿易戰很快就會落幕；今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週五下午 2 點 36 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.48%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.27%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.50%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.48%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.17%，深證成指下跌 0.15%；南韓 Kospi 指數下跌 0.71%，日經 225 指數下跌 0.16%；台股收漲 19.91 點，至 10328.28 點。

美中貿易緊張情勢加劇，投資人對全球經濟前景感到擔憂，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 286.14 點 (1.1%)，至 25490.47 點；標普 500 指數收跌 34.03 點 (1.19%)；那斯達克指數收跌 122.56 點 (1.58%)，至 7628.28 點。

美國政府對華為祭出禁令，限制美國企業對華為出售關鍵零組件，藉以防止中國取得關鍵技術；川普日前表示，從國家安全、軍事立場來看，華為「是非常危險的」。

川普宣稱，華為問題可能會被納入美中貿易協議之中；他預期，貿易戰很快就會落幕，因為目前有許多企業，正加速從中國撤離，遷往他處，「中國不可能笑得出來」。

IHS Markit 週四公布歐元區 5 月製造業、服務業及綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，其中，製造業 PMI 連續第 4 個月低於榮枯值 (50)。

IHS Markit 數據顯示，歐元區 5 月製造業 PMI 初值從 3 月的 47.9，降至 47.7；服務業 PMI 從 52.8 降至 52.5，綜合 PMI 從 51.5 升至 51.6%。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 指出，由 PMI 數據可看出，歐元區經濟正處於非常疲弱的狀態，預估第 2 季國內生產毛額 (GDP)，只有 0.2% 的成長。

英國脫歐歹戲拖棚，英國首相梅伊 (Theresa May) 提出的新版脫歐計畫，拿二次公投，作為爭取支持的誘因，遭同黨黨員強力反對，下議院領袖 Andrea Leadsom 為此請辭，成為梅伊任內第 36 個辭職的閣員；據悉，梅伊最快將於今日宣布下台日期。