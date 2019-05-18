〈美延徵汽車關稅〉前功盡棄？豐田：川普的新汽車關稅威脅顯示過去的投資不受歡迎

日本豐田汽車 (7203-JP) 表示，川普總統在國際貿易戰中的最新動作是對美國消費者的「重大挫敗」，代表該公司在美國的投資「不受歡迎」，其美國員工的貢獻「沒有得到重視」。

川普週五 (17 日) 發布新的行政命令，給予日本和歐盟 6 個月期限重新談判與美國的貿易協議，以便「美國汽車產業、其勞動力和美國創新力」受到保護。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 週五在白宮表示，將「透過汽車進口強調國家安全受到的威脅」。

豐田汽車發表聲明表示：「我們的營運和員工為美國的生活方式、美國經濟做出了重大貢獻，而不是國家安全威脅。」

歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 也譴責川普的言論，指稱「我們完全反對」歐洲汽車出口是國家安全威脅的觀點。

豐田表示，它已在美國「深深扎根」60 多年，並在該國投資超過 600 億美元，僱用超過 47 萬 5000 名美國勞工。

豐田補充說，「歷史已經證明」限制車輛和零組件的進口「會對創造就業機會、刺激經濟和影響消費者購買習慣產生反作用」。該汽車製造商表示，汽車關稅將減少消費者的選擇，甚至衝擊美國汽車製造商，因為在美國生產汽車所需零組件來自全球各國。

豐田表示，「如果實施進口配額，最大的輸家將是消費者，他們將付出更多，但車輛選擇更少。」