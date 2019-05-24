台股盤前─貿易戰停火又見曙光 拚守半年線支撐

台股加權指數昨 (23) 日大跌 148.85 點至 10308.37 點，今 (24) 日開盤前又見美股四大指數同步走跌，然而，美國總統川普最新表示，預期美中貿易戰很快會落幕，且雙方的貿易協議中可能包括華為的解決方案，法人指出，川普最新態度可望減緩美股續跌對亞股的衝擊，加上目前從技術面來看台股短線已超跌，預料仍可望守住半年線支撐。

三大法人昨同步賣超，合計賣 132.73 億元，其中外資賣超 110.25 億元，投信賣超 8.43 億元，自營商賣超 14.05 億元；外資 12 個交易日來累計已賣超達 1131 億元，同時，期貨淨多單昨日減碼 6517 口至 40980 口，對後市維持偏空操作尚未扭轉。

美股方面，四大指數全數走跌，費城半導體指數下跌 22.20 點或 1.65%，收 1322.84 點；那斯達克指數下跌 122.56 點或 1.58%，收 7628.28 點；標普 500 指數下跌 34.03 點或 1.19%，收 2822.24 點；美股道瓊指數下跌 286.14 點或 1.11%，收 25490.47 點。

川普最新表示，成千上萬的企業正從中國撤離且速度很快，因此，和中國的問題或許很快會有結果，預期美中雙方達成貿易協議的可能性很大，且華為爭議有可能納入貿易協議中。

受到貿易戰火持續延燒衝擊，台灣機械公會理事長柯拔希表示，今年前四月台灣機械出口衰退 4.3%，工具機出口衰退幅度更達 10.3%，以目前美中貿易戰持續擴大來判斷，市場觀望氣氛只會越來越濃，「5、6 月恐怕更不樂觀」。

歐美日半導體大廠相繼表態暫時中止與華為合作，不過，全球晶圓代工龍頭台積電表示，經縝密評估後，不需改變出貨和技術提供方式，因此對華為旗下海思半導體本季甚至下半年仍正常出貨，而台積電本季財報和下半年業績強勁成長預期也不會改變。

手機晶片廠聯發科傳將展出在 5G 和 AI 的最新技術，外界推測聯發科可能在下周揭露首款 5G 處理器晶片的開發進度。

整體來看，本波段從 5 月 3 日高點 11097 點至昨日低點 10289 點，已跌掉逾 800 點，不過，法人指出，隨著技術面乖離大，且川普再度對貿易戰的態度轉為偏正面，短線中小型電子股可能將開始醞釀跌深反彈的走勢。