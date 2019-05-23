家飾鑄件廠泰金- KY將以每股35.6元 於6月初IPO

家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW) 預計 6 月初上櫃掛牌，將辦理現金增資 3530 張，其中 2682 張採競價拍賣，今 (23) 日競拍結果出爐，依各得標單價格及其數量加權平均價格為每股 39.61 元，高於最低承銷價格的 1.41 倍，公開申購承銷價格以每股 35.6 元發行，還有 770 張即將開始接受上櫃前承銷申購。

泰金預計掛牌時股本將提升至 3.35 億元；泰金今年第 1 季營收 2.41 億元，稅後純益 3931 萬元，年增 56.15%，每股純益達 1.31 元，法人估今年營收將成長 12-16%，可望突破 10 億元大關。

泰金同時擁有 OEM、ODM 與 OBM 的家飾鑄件生產，過去兩年合併營收都保持在約 9 億元水準，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵下，泰金 2019 年第 1 季營收達 2.41 億元、毛利率達 25.18%，年增 8.57 個百分點，稅後純益 3931 萬元，年增 56.15%，每股純益 1.31 元。

泰金第 1 季營運表現相較去年有顯著成長，主要是 2019 年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶 (Home Depot) 的供應鏈，加上公司進行產品組合優化調整所致，帶動泰金公司第 1 季營運表現亮眼。

泰金目前主要生產線集中在泰國，產品 80% 為 OEM 生產，10% 為 ODM 生產，去年 OBM 產品占約 1%，目前以金屬鑄件營收占 80% 最高。而目前的產能利用率約 7 成，暫時無進行大幅擴充產能計畫。

泰金 4 月營收為 6903 萬元，年增 20.58%，累計前 4 月營收 3.1 億元，年減 0.57%。