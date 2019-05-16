泰金明起進行上櫃前競拍投標 底價28.03元

家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW) 預計 6 月初上櫃掛牌，將辦理現金增資 3530 張，其中 2683 張採競價拍賣，從明 (17) 日起至 5 月 21 日止展開競價拍賣投標，競拍底價為 28.03 元，並於 5 月 23 日開標。

泰金預計掛牌時股本將提升至 3.35 億元；泰金今年首季營收 2.41 億元，稅後純益 3931 萬元，年增 56.15%，每股純益達 1.31 元，法人估今年營收將成長 12-16%，可望突破 10 億元大關。

泰金同時擁有 OEM、ODM 與 OBM 的家飾鑄件生產，過去兩年合併營收都保持在約 9 億元水準，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵下，泰金 2019 年第 1 季營收達 2.41 億元、毛利率達 25.18%，年增 8.57 個百分點，稅後純益 3931 萬元，年增 56.15%，每股純益 1.31 元。

泰金第 1 季營運表現相較去年有顯著成長，主要是 2019 年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶 (Home Depot) 的供應鏈，加上公司進行產品組合優化調整所致，帶動公司第 1 季營運表現亮眼。

泰金目前主要生產線集中在泰國，產品 80% 為 OEM 生產，10% 為 ODM 生產，去年 OBM 產品占約 1%，目前以金屬鑄件營收占 80% 最高。而目前的產能利用率約 7 成，暫時無進行大幅產能擴充的計畫。

泰金 4 月營收為 6903 萬元，年增 20.58%，累計前 4 月營收 3.1 億元，年減 0.57%。