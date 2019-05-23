〈台積技術論壇〉不受華為事件影響 台積電：下半年強勁成長目標不變

台積電 (2330-TW) 今 (23) 日舉辦技術論壇，雖然外界憂心，華為事件將影響台積電接單，甚至可能下調全年營運展望，不過，台積電強調，對下半年營運強勁成長看法不變，全年整體營收微幅成長的預期，也同樣沒有改變。

由於近來受到美政府封殺華為影響，許多晶片大廠紛紛表態停止與華為的業務合作，而矽智財大廠 ARM 也宣布暫停與華為的各項授權合作與支援，由於華為旗下海思為台積電第二大客戶，市場憂心，恐因此衝擊台積電接單。

不過，台積電發言人孫又文今日在台積電技術論壇受訪時再度強調，在符合盡職調查的前提下，不會改變現有對華為產品的出貨方式，下半年晶圓出貨、或對客戶提供技術這兩個層面，也不會有重大改變，且不影響第 2 季財測。

台積電資深副總經理暨財務長何麗梅也說，對下半年營運強勁成長看法不變，全年整體營收微幅成長的預期同樣沒有改變。台積電先前在法說會上表示，預期今年營收將微幅成長，下半年生產稼動率將顯著提升，毛利率將逐季上揚。

對於美中貿易戰持續升溫，何麗梅表示，半導體市場變化很快，近期客戶需求沒有特別的改變，但每天都持續密切與客戶聯繫，頻繁與其討論需求變化。至於若美國未來禁止設備出口至中國，孫又文則說，目前此情況還未發生，但若發生，台積電仍可在台灣生產。