【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國財長努欽昨日表示，目前並無意赴中國進行貿易談判，且目前 3000 億美元商品關稅將於 1 個月後準備完成，加上，半導體大廠安謀表示，將停止技術支援華為，導致市場擔憂中美貿易戰將再度升溫，帶動台股下跌 148.85 點，跌幅 1.42%。

《國際金融市場焦點分析》

美國將海康威視列為黑名單事件越演越烈，中國外交部於昨日晚間發表聲明表示，中方反對美國濫用國家力量制裁企業擴展業務，加上美國財長梅努欽表示，目前無意赴中國進行貿易談判，且 3000 億商品關稅將於 1 個月後備妥，顯示中美貿易戰短期內仍將呈現升溫狀態，在中美貿易談判仍無法於短期內談妥下，A50 指數於近期走勢將維持疲弱狀態。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 最新週報顯示，美國上週原油庫存增加 470 萬桶，遠超過預期的減少 200 萬桶，另外汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油庫存增加 80 萬桶，加上美國國內原油產量再度攀升至 1220 萬桶 / 日，顯示美國原油基本面未有改善，同時，美國對華為全面封鎖，加重美中貿易談判破局的風險，即使川普給予９０天寬限期，也無法解決根本的問題，美股週三受到衝擊走低，也加重包括原油在內風險性資產的賣壓。

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