【永豐期貨】台指選擇權盤後－年線保衛戰失利 外資續賣台股

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 168 點至 10311 點。價差方面，台指期正價差縮至 2.63 點，電子期轉為逆價差 - 0.17 點，金融期正價差縮至 2.86 點。現貨部分，三大法人賣超 132.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6538 口至 7304 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6517 口至 40980 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4257 口至 14017 口。

週三美國再度對中國出招，對中國 5 家企業出手，包括對影像監控產品製造商海康威視納入黑名單，中美對立情緒升溫，加上高通因反托拉斯的官司敗訴股價重挫近 11%，拖累電子科技類股走疲，美股三大指數收黑，而費半指數更重挫 2.12%。週四亞洲股市普遍開低走低，台積電、鴻海、大立光同步跳空開低下，台股開盤直接失守年線大關，隨著各檔權值股都有賣壓出籠，台股跌破 10300 點後賣壓略有趨緩，但也並未出現較明顯反彈力道，午盤過後金融、傳產股出現買盤收斂跌幅，使指數再度站回 10300 關卡，終場加權指數開低走低下跌 1.42% 至 10308.37 點。整體而言，近日美國對中方的態度呈現緩和兩天再丟新招，讓今天亞股幾乎全數收黑，台股在今天確立跌破年線，而季線也翻為彎頭向下，技術面轉為偏空，加上外資期現貨持續呈現偏空調節，後續逢彈建議偏空看待。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區維持再 10500~10800 點不變。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1.04，反應籌碼面為偏多架構。VIX 上升 1.56 至 16.32。整體而言，選擇權籌碼面已經降溫至中性，不過月選擇權的最大量下檔區仍維持在 10500 並未明顯退守，顯示目前部分莊家在中長線的心態並未太過看空。 (永豐期貨研調)



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