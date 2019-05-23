台股盤前－新台幣貶不停 外資猛落跑 小心年線岌岌可危

新台幣貶不停，外資頭也不回持續「落跑」，昨日新台幣兌美元正式貶破 31.5 元，也衝擊台股開高走低，終場跌 7 點，指數以 10457 點作收，雖然仍力守年線，但是今晨美股續跌，費城半導體指數重挫，加上華為再傳利空，首當其衝恐衝擊台積電訂單，恐拖累台股走勢。

美國總統川普 5 月 5 日在推特發文重燃貿易戰火，統計自 5 月 6 日以來，外資 13 個交易日狂賣台股高達 1166.5 億元，原本今年 1 月至 5 月 6 日之前，外資大買台股約 1672.6 億元，沒想到，短短 13 個交易日已吐出 7 成之多，在期貨多單水位也降至 5 萬口，外資對台股呈現偏空操作，並加快匯出腳步，導致匯率重貶，昨天正式貶破 31.5 元。

美股也未捎來止穩好消息，今晨四大指數續挫，道瓊指數下跌 100.72 點，或 0.39%，收 25776.61 點。那斯達克指數下跌 34.88 點，或 0.45%，收 7750.84 點。標普 500 指數下跌 8.09 點，或 0.28%，收 2856.27 點。費城半導體指數下跌 29.17 點，或 2.12%，收 1345.04 點。

今天觀盤重點，高儲蓄保單恐在市面絕跡，為因應國際會計準則 17 號公報 2022 年上路，金管會官員昨日表示，研議「建立傳統型人壽保險門檻比率」，拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，預估明年恐難買到，將衝擊一年逾 7400 億元的相關新契約保費市場，惟可能掀起保單停售搶買效應。

全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）22 日表示，將暫停與華為業務往來。華為旗下海思晶片以安謀架構為主軸開發，此舉將使海思開發新晶片受阻，並衝擊華為手機出貨，台積電承接的海思訂單也將大受影響。

美國展延華為禁令 90 天，但貿易戰陰影持續籠罩，外資圈兩大看多半導體的花旗、瑞信證券最新觀點，雙雙對類股轉向保守。如花旗將半導體業評級降到「中立」，示警今年旺季可能不旺；瑞信擔憂供應鏈獲利再下調，股價迎來更大調整。

整體來說，市場上利空消息多於利多，外資已追平去年 10 月股災連賣 11 天的紀錄，而美中貿易戰尚無和緩跡象，外資避險心態濃厚，在期貨、現貨、選擇權均偏空操作，新台幣貶不停，外資熱錢持續流出，台股上檔壓力一重又一重，年線跌破壓力沉重，止跌仍要看美中貿易戰後續發展。