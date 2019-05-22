4月北美半導體設備出貨金額 中止連3月下滑

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (22) 日公布 4 月北美半導體設備商出貨金額，受惠產業推進先進製程技術的資本支出，使金額中止連續 3 個月下滑的趨勢，達到 19.1 億美元，較上月成長 4.7%，但年減 29%。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，雖然 4 月北美設備製造商的銷售額，月增近 5%，但將此好轉的現象視為這一週期的轉折點，仍為時過早，不過，目前的出貨金額情況改善，也反映產業推進先進製程技術的支出。

SEMI 產業分析總監曾瑞榆先前就曾指出，雖然記憶體資本支出將下修 2 至 3 成，但晶圓代工方面，受惠強勁 7 奈米技術驅動，半導體製造資本支出今年呈現持穩態勢，由於台積電 (2330-TW) 持續投資先進製程，預期今年成長幅度會最大，達 20 個百分點，以晶圓代工及邏輯投資為主；成熟製程今年預期將出現下修情況。

在 4 月中旬的法說會上，台積電財務長何麗梅就曾強調，台積電今年資本支出目標維持不變，估達 100 至 110 億美元，其中 80% 用於先進製程，包含 7、5 與 3 奈米製程，10% 用於封測，10% 用於特殊製程；中長期資本支出將達 100 至 120 億美元，用於維持中長期 5 至 10% 的成長率。