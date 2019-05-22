台生材完成競價拍賣 得標均價45.5元 6月初正式上櫃

台生材 (6649-TW)初次上櫃，今 (22) 日完成開標作業，得標平均價為 45.5 元，公開申購承銷價為 42 元，台生材表示，初次上櫃股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式，公司股票也將在 6 月 5 日於櫃買中心掛牌。

台生材表示，這次參與投標的合格標單共 471 筆，得標筆數 201 筆，得標平均價為 45.5 元，公開申購承銷價為 42 元，而公司辦理競價拍賣股數總計 2040 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標最低得標價 44.2 元，最高得標價 51.51 元，計算得標平均價為 45.5 元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，台生材表示，競拍最低承銷價 (亦即競拍底價) 為 33.6 元，若依其得標平均價格計算並以最低承銷價格 1.25 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 42 元。公司辦理公開申購股數計 760 張，申購日為 5 月 24 日至 5 月 28 日共計 3 天，5 月 30 日將公開抽籤。

台生材表示，目前主要產品中，泡沫式人工腦膜及注射槍已於去年 6 月及今年 1 月通過台灣衛福部食藥署查驗登記審查並取得上市許可證，陸續在國內醫療院所應用；腦中風血栓移除系統，主要與國際同業創新醫材公司 Incept 合作開發，也獲得美國 FDA510(k) 上市核可；而退化性關節炎組織修復再生產品，則將因應政府推動的特管法持續評估研發及應用。

台生材將於 6 月 5 日正式上櫃，為國內少數具備從需求到上市完整醫材產品開發團隊，未來將瞄準臨床需求、整合高階醫材製造鏈，以「台灣研發、全球代工」推動，成為全球第 1 原創醫材公司。