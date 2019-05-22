美國寬限政策激勵 台積電帶領大盤挑戰10500點

台股今 (22) 日受美國寬限禁用華為政策 90 天效應影響，由電子半導體族群持續帶頭領漲，繼昨日收復年線、5 日線後，指數今挑戰 10500 點整數關卡，權王台積電今表現強勁，漲幅接近 3%，帶動大盤持續上攻，但今日預估成交量較前幾日萎縮為 1100 億元。

觀察權值三王今日表現，台積電、大立光領漲，激勵大盤跌深反彈，漲幅分別有 2.5%、1.5% 以上，但鴻海則在盤下震盪相對弱勢，其他權值股部分，半導體大廠穩懋受美國寬限華為政策激勵，今股價強勢反彈，維持 7% 以上漲幅，瑞昱、中美晶也都有 4% 以上漲幅。

而今日類股表現，以跌深的半導體、電子、光電族群最為強勢，主因受惠美國確定寬限禁用華為政策 90 天的消息影響，相關供應鍊得以稍微喘氣，而昨日傳出打入蘋果及臉書供應鍊的鈺創，今股價更以漲停板開出，力旺、矽創、中美晶、聯詠漲幅都超過 3%；光電族群晶睿、錸德，漲幅分別超過 7%、3%，牧德、達運表現也相對強勁。

反觀因美中貿易戰而資金轉入的傳產、食品百貨、金融類股，今拉回修正，表現相對弱勢，統一、台鹽、佳格、統一超、大魯閣、農林跌幅都超過 1%，而金融族群包含國泰金、富邦金、開發金也都在盤下震盪。

此外，盤中傳出美國政府正在考慮限制中國視頻監控公司海康威視，將其列入黑名單，消息一出，台廠安控相關族群有望受惠轉單效應，奇偶盤中攻上漲停價位，包含晶睿、陞泰都出現一波買盤進場。

法人表示，雖然今天受到美國寬限政策激勵帶動大盤反彈，但值得留意的是在台幣匯市方面仍持續走貶，顯示熱錢持續流出，台股短線小幅彈升，僅能視為是反彈，長線仍要持續觀察美中貿易進展及匯率變化。