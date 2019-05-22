日本核心機械訂單優於預期 Q2預估將成長15.7%！

日本內閣府在週三 (22 日)，發表了 2019 年 3 月的機械訂單統計數據。經季節因素調整後的民間核心機械訂單金額 (去除船舶、電力等民間需求)，為 8688 億日圓，月增 3.8%，連續 2 個月出現增長，高於路透社所統計的民間預測中間值 0%。

在建設用機械等大型訂單加持下，日本 3 月份的機械訂單出現持續增長。而日本內閣府在當月的景氣基調上，仍維持先前「停滯不前」的看法。

3 月份日本製造業的訂單金額，月減 11.4% 至 3440 億日圓，出現近 2 月來的首度衰退。在 17 個業種當中，有 7 個業種出現減少。今年 2 月拿到大筆訂單的造船業，出現回落現象。而鐵路車輛的訂單表現，則是出現低迷的情形。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

而在另一方面，日本非製造業的訂單金額則是月增 13.4% 至 5117 億日圓。在近 3 個月當中，首度優於上月表現。建設業在建設機械方面取得了大型訂單，對整體數字作出不少貢獻。

「去除船舶、電力等民間需求」的民間核心機械訂單金額，和去年同期相比減少了 0.7%。訂單總額則是年減 1% 至 2 兆 2542 億日圓。

就 Q1(1 - 3 月) 來看，較前一季減少 3.2%，連續 2 季減少。製造業減少 7.7%，非製造業減少 0.3%。

Q2(4 - 6 月) 預測將會出現季增 15.7% 的佳績。當中，預估製造業增加 11.7%，非製造業增加 18.8%。不國根據日本內閣府的說法，發生在 5 月的美中貿易摩擦升溫影響，並未反映在這項預測當中。

而就 2018 年度 (2018 年 4 月至 2019 年 3 月) 來看，訂單金額年增 2.8% 至 10 兆 4364 億日圓，出現近 2 年來首度增長。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，大約會在半年後交貨，也因為機械訂單被視為設備投資上的經費，所以這項統計數據也成為設備投資的先行指標。