華為禁令正發酵！日本三大行動電話公司 延後華為新機上市日期

根據日媒報導，日本三大行動電話公司，已陸續傳出，將停止華為新款智慧型手機的預約活動，或是延後上市。日本行動通訊龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP) 正考慮停止華為手機的所有預約活動，而 KDDI(9433-JP) 與軟銀 (9434-JP) 也在日本時間 22 日下午表示，將延後華為新機的上市時程。

NTT DoCoMo 原本表示，華為的新款智慧型手機將在 5 月中旬於日本上市。該公司更於 5 月 16 日時表示，華為的新機「P30 Pro HW-02L」，將在今年夏天於日本市場正式推出。然而目前，NTT DoCoMo 已經停止華為新品的預約活動。

而 KDDI 與軟銀，也同樣在 5 月中旬時才剛表明，會在今年夏天推出華為的「P30 lite」系列新機。

華為消費者業務 CEO 余承東與 P30 系列智慧型手機 (圖片：AFP)

軟銀原本對外表示，將於 5 月 24 日在日本市場推出華為的「P30 lite」系列新機，但是已在今 (22) 日停止所有預約。對於原先已經完成預約的客戶，軟銀將個別與客戶進行聯繫，並取消先前預約。在上市延期的理由上，軟銀的發言人表示「為了能夠安心的將商品銷售給消費者，目前正在進行狀況的確認，也因此決定延後上市日期」。

KDDI 方面則表示「經過綜合判斷後，決定延期」。而在具體的上市日期方面，目前軟銀與 KDDI 都沒有給出一個明確的答案。

華為禁令所帶來的具體影響，似乎也正漸漸的浮出檯面。