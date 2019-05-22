美股盤後 — Google 回心轉意牽手華為 四大指數回神樂漲

週一 (20 日) 美國商務部宣布華為禁令直至 8 月中旬才會強制生效，給予華為寬限期 90 天，激勵週二 (21 日) 科技股領軍大漲，晶片股自昨日暴跌中反彈、滿血復活，美股四大指數技術性反彈，全面揚升。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 197.43 點，或 0.77%，收 25877.33 點。

那斯達克指數上漲 83.35 點，或 1.08%，收 7785.72 點。

標普 500 指數上漲 24.13 點，或 0.85%，收 2864.36 點。

費城半導體指數上漲 28.63 點，或 2.13%，收 1374.21 點。

標普所有板塊回到綠色海洋，僅日常消費品板塊下跌，材料、科技與工業板塊領漲。(圖片：FINVIZ)

美東時間週一 (20 日) 晚間，美國商務部宣布給予華為寬限期 90 天，華為美國供應商全面上揚，半導體類股滿血復活。

賽靈思 (XLNX-US) 上揚 4.63%；lumentum (LITE-US) 上揚 3.92%；高通 (QCOM-US) 上揚 1.47%；記憶體晶片供應商美光 (MU-US) 上揚 2.95%；處理器製造商英特爾 (INTC-US) 上揚 2.07%；射頻器件供應商 Skyworks (SWKS-US) 上揚 2.54%；亞德諾半導體 (ADI-US) 與 Qorvo (QRVO-US) 分別上揚 2.44% 與 0.44%

尖牙股 (FAANG) 多收高，Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.85%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.92%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.77% %；臉書 (FB-US) 上揚 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 小跌 0.078%。

Google 週一宣布撤銷「停止提供華為軟體更新」的舉措，將對華為的手機用戶發送軟體更新，直到 8 月 19 日止。

蘋果官網週二 (21 日) 推出首款 8 核心 MacBook Pro，搭載英特爾最新第 8 代和第 9 代核心處理器，採用全新超薄蝶式鍵盤，改良以往蝶式鍵盤缺陷，結合強大顯示卡、絢麗多彩 Retina 螢幕、超高速 SSD、Apple T2 安全晶片，號稱這款筆電將成為世界上最棒的專業筆電。

蘋果推出首款 8 核心 MacBook Pro。(圖片：翻攝蘋果官網)

銀行股收高。花旗 (C-US) 上揚 1.76%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.19%；高盛 (GS-US) 上揚 0.95%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.59%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.99%。

企業消息

波音 (BA-US) 週二股價揚升 1.69%，主因是波音高層認為鳥類撞擊才是衣索比亞航空的 737 MAX8 傳感器失效的主因，且美國航空部門官員也傾向相信這個論點。

摩根士丹利擔憂特斯拉債務水平和潛力中國需求減弱，稱最壞的情況下，特斯拉股價可能跌至每股 10 美元，此利空消息拖累特斯拉 (TSLA-US) 週二股價下跌 0.14%。

美零售百貨商 Kohl's (KSS-US) 最新財報中，第一季同店銷售大跌 3.4%，遠高於市場預期 0.2%，關鍵指標大失所望，導致 Kohl's (KSS-US) 週二股價暴跌逾 12%。

華爾街分析

美國商務部週一 (20 日) 核准華為的臨時許可證，有效期至美東時間 8 月 19 日，允許華為購買美國製造的產品，以維護現有的網路運作，並為現有的華為手機提供軟體更新，華為禁令將不會在 90 天內強制執行。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「這是我們能夠避免出現最壞情況的又一線希望，市場傾向對潛在貿易利多做出反應，看起來他們需要展示一下靈活性。」

E-Valuator Funds 首席執行長 Kevin Miller 表示：「情緒和基本面推動市場，不確定性顯然是市場不喜歡的，但從基本面來看，市場仍然非常強勁。」

目前美中貿易易緊張局勢持續，中國國家主席習近平表示，貿易戰將無止境。

Pence Wealth Management 首席投資長 Dryden Pence 表示：「在美中貿易問題得到解決之前，市場很難大幅走高，但市場也很難大幅下跌，因為基本面已存在。現在，全世界都在通過新聞進行評判，這將推動市場，但市場不會原地踏步，因為現實遲早會成為頭條新聞。」

經濟數據方面，4 月份美國成屋銷售年化總數 519 萬戶，連續第 2 個月下滑，主因是市場價格低迷，房市供給繼續承壓。此外，聯準會將在週三 (22 日) 公佈上次貨幣政策會議紀要。