華為控訴遭美霸凌 Google回心轉意牽手華為？

華為駐歐盟機構首席代表劉康週二 (21 日) 於比利時布魯塞爾的網路安全中心發表演說時表示，美國祭出華為禁令，讓華為成為美國霸凌的受害者，華為將與 Google 合作來共同應對此困境。

繼上週川普祭出華為禁令後，Google 宣布「分手」華為，將終止華為的合作，導致華為手機 Android 系統將無法更新 Google Play 商店、Gmail 電郵和 YouTube 等應用程式。

然而，在美國商務部週一 (20 日) 核准華為的臨時許可證，宣布華為禁令將不會在 90 天內強制執行後，Google 隨後「態度大轉變」，宣布撤銷「停止提供華為軟體更新」的舉措，將對華為的手機用戶發送軟體更新，直到 8 月 19 日止。

華為駐歐盟機構首席代表劉康週二表示：「Google 沒有任何動機來阻止我們 (的業務)，華為並沒有指責 Google 早前 (停止更新華為手機軟體) 的決策，現在說後果還為時過早。」

劉康呼籲其他企業警惕美國，他表示：「華為正成為美國政府欺淩的受害者。這不僅僅是對華為的攻擊，更是在攻擊自由和基於規則的秩序，這十分危險。」

華為目前在 14 個歐洲國家設有 23 個研發中心。劉康稱，華為會繼續留在歐洲，創造 5G 的歐洲之路。

截稿前，Google 拒絕發表評論。