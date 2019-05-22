WWDC前打頭陣！蘋果推出首款 8 核心 MacBook Pro

蘋果官網週二 (21 日) 推出首款 8 核心 MacBook Pro，搭載英特爾最新第 8 代和第 9 代核心處理器，蘋果號稱此款新品功能強大且史上最快。

蘋果官網週二 (21 日) 推出首款 8 核心 MacBook Pro，採用全新超薄蝶式鍵盤，改良了以往蝶式鍵盤缺陷，結合強大顯示卡、絢麗多彩 Retina 螢幕、超高速 SSD、Apple T2 安全晶片，號稱這將成為世界上最棒的專業筆電。

蘋果宣稱，8 核心 MacBook Pro 新款筆電較以往 4 核心機種速度提升 2 倍，是迄今最快的 Mac 筆電。

蘋果官網週二 (21 日) 推出首款 8 核心 MacBook Pro。(圖片：翻攝蘋果官網)

Mac 硬體營銷高級總監 Tom Boger 在週二新聞稿中寫道：「8 核心處理器帶來令人難以置信的性能提升，以及令人驚嘆的 Retina 螢幕、快速儲存，全天候電池續航和運行 macOS，MacBook Pro 仍然是世界上最棒的專業筆電。」

值得一提的是，改良的蝶式鍵盤缺陷，解決果迷對鍵盤的擔憂，蘋果宣稱這款蝶式鍵盤新功能大大減少果迷可能遇到的按鍵卡住或反應遲鈍的問題。

蘋果還順勢推出鍵盤服務計畫，無論新舊款 MacBook Pro 的蝶式鍵盤，保修期內外皆提供免費鍵盤維修。

新款 MacBook Pro 有 13 吋和 15 吋版本於週二 (21 日) 上市，售價分別為 1799 美元和 2399 美元。

首款 8 核心 MacBook Pro 在蘋果 2019 全球開發者大會 (WWDC) 前上市打頭陣，頗有暖場預熱效果， WWDC 將於 6 月 3 日至 7 日於加州聖荷西會議中心舉行，多款新品也即將登場亮相。