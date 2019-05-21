日本政府：來自盟國日本的汽車進口、不會對美國造成威脅！

美國川普政權在日前，以汽車及零件的進口，將對美國的安全保障造成威脅為由，表示考慮提高自日歐等國進口的汽車關稅。消息一出，也立刻引起日歐各國汽車製造商們一片嘩然。

日本經濟產業大臣世耕弘成，21 日在結束內閣會議後，於記者會上表示「來自同盟國日本的進口，並不會造成威脅」，作出了強烈駁斥。

美國川普政權在 2018 年時，以安全保障為由，基於美國「貿易擴張法 232 條款」，考慮在汽車進口上加徵關稅。

日本經濟產業大臣世耕弘成 (圖片：AFP)

然而美國政府在 5 月 17 日時表示，日本、歐盟進口汽車關稅的定奪時間，將向後延 180 天。然而在這段期間內，若無法在減少汽車出口的對策上達成共識，則將採取更進一步的制裁行動。

日本政府在面對如此嚴峻的事態下，經濟產業大臣世耕弘成，在 21 日內閣會議結束後的記者會中表示：「從日本出口到美國的汽車數量，雖然達到 174 萬輛，但是日系車廠在美國當地所生產的汽車數輛，是這個數字的 2 倍以上，高達 368 萬輛，並創造了超過 150 萬個工作機會」。

除此之外，世耕大臣也強調：「日美的自動車產業，包含研究、生產、零件製造都是一條龍的形式，在美國的產業基礎上，扮演著支撐成長的重要角色。從日本進口的汽車及零件，對於美國的安全保障並不會造成威脅」。

世耕大臣在 21 日啟程前往法國巴黎，將在當地與美國貿易代表署 (USTR) 代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 等人會面。他表示：「包含議題等方面雖然還在調整，站在日本立場若有需要指出之處，一定會明確的指出」。