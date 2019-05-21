東京迪士尼公開最新園區計畫「奇幻源泉」！

日本東京迪士尼樂園的營運公司 Oriental Land(4661-JP)，在週二 (21 日) 公布了東京迪士尼海洋全新第 8 個主題園區的名稱。新園區的名字是「奇幻源泉」(Fantacy Springs)，是以人氣動畫「冰雪奇緣」為主軸的主題遊樂園區。預計於 2022 年時落成啟用。

(圖片：Investing.com)

全新的「奇幻源泉」園區，係屬東京迪士尼海洋的大規模擴張專案。這個預算高達 2500 億日圓的追加投資計畫，除了新園區外，還將包含一家迪士尼系列飯店。不僅創下東京迪士尼最高的追加投資金額紀錄，也將東京迪士尼海洋的園區面積推向另一個新高。

新園區內將包含以「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」、「彼得潘」等 3 個作品為主題的全新區域。而坐落在園區內的迪士尼飯店，也將提供造訪的旅客們奢華的住宿體驗。

未來在新的園區內，將有 4 個遊樂設施、3 家餐廳、1 間商店，以及一家迪士尼飯店。不僅都是全新設施，也都是為了這次擴張專案所特別設計的。

而在新園區於 2022 年完工之前，近 7 年來全新的遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」(Soaring Fantastic Flight)，則將於 2019 年 7 月 23 日在東京迪士尼海洋與遊客們見面。除此之外，更即將在 2020 年的春天，推出全新主題樂園「美女與野獸」。而在 2021 年度時，也預計將會推出以電影「玩具總動員」系列為主題的全新迪士尼飯店。