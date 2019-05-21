蔚華科新增NI代理線 業務成長添新動能

半導體測試設備代理商蔚華科 (3055)，今日宣布與 NI（National Instruments 國家儀器）合作，未來蔚華科將負責 NI 大中華區的半導體測試系統(STS, Semiconductor Testing System) 經銷，隨代理線的不斷補強，蔚華科新添營運成長動能。蔚華科提到，以量測儀器起家的 NI，產品可應用於半導體、電子、能源、無線、汽車、航太、工業機械等多種不同產業。NI 以量測儀器的技術能力發展 STS 半導體測試系統，採用開放式的軟體平台，搭配模組化儀器，提供智慧且具備成本優勢的測試解決方案，滿足客戶過去以傳統方式進行類比、混合訊號及 RF 訊號測試難以突破的測試範圍門檻。NI 智慧化的測試解決方案在 RF 與混合訊號 IC 愈趨複雜的 5G 時代，將可在測試成本及應用範圍上突破傳統測試機的藩籬。



NI 為自動化測試與自動化量測系統的全球領導者，成立於 1976 年，全球超過 50 個國家設有據點，全球客戶數達 35,000 家以上，2018 年營業額為 13.6 億美元。近年積極參與 5G 技術演進與研發新一代無線通訊系統，並與指標企業合作，提供 5G 應用產品的測試解決方案。



蔚華科總經理高瀚宇表示，5G 及車用電子是半導體業接下來最重要的戰場，更複雜的晶片設計將考驗晶圓廠及測試廠，無論是精準度、測試成本及測試時間，要求都比以往更嚴格，此時準備好相對應的測試解決方案是站穩未來市場的重要關鍵，而與 NI 的策略合作無疑是對蔚華極大的助力之一，可以針對客戶在未來產品發展的測試需求上提供更多元且具競爭力的整合解決方案。

