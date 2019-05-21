美中貿易戰估至少影響逾4兆元商品 工商界籲政府做好準備

工商協進會理事長林伯豐今 (21) 日舉辦記者會，除針對早上與行政院會討論事項作出說明，並呼籲政府，美中貿易戰下，不只要鼓勵台商回流，也要做好應對措施，初估至少有 1300 億美元 (約新台幣 4.08 兆元) 商品，將因美中貿易戰而受到影響。

林伯豐表示，台灣面臨美中貿易戰，不論是台商銷售美國商品，或是在中國加工後銷往美國商品，都將受到影響，預估兩者加起來，合計至少有 1300 億美元受到影響，呼籲政府要拿出因應措施，不只鼓勵台商回流，也要備妥相應人才、研發、制度等投資方案，其中產創條例格外重要。

就產業創新條例來看，工商協進會及行政院雙方皆認為，應以經濟發展、企業發展、創造就業機會等三面向為優先考量，最後才決定稅收，與會的工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻也呼籲，現行公務員體系，為避免圖利他人，因此常要求企業申請案件需退件後再補件，效率拖延，政府應在法律沒有禁止的條件下，提供更便民的服務，讓政府與民間可以密切合作，如此一來工商界才能蓬勃發展。

另外，針對印花稅、貨物稅，工商協進會多次提出不合時宜需修正的建議，林伯豐表示，建議政府要重視稅法不合時宜的問題，現行制度會出現重覆課稅，希望政府在財政有餘裕，及堅持財政紀律的情況下，研議調整取消。

面對美中貿易戰，台灣資策會 (MIC) 日前估計，在美國第 3 波加徵關稅中，台灣受影響的資通訊產品，總值逼近新台幣 5800 億元，若加入第 4 波加徵關稅的商品，影響產品及價值恐將飆升，而此次林伯豐預估的 1300 億美元商品金額，遠高於資策會預估的數值。

林伯豐重申，政府除了鼓勵台商回流，希望能拿出因應措施，在人才招募、產業投資、研發、政策制度、產創條例上，可以提供企業更好的環境，以經濟發展為優先考量。