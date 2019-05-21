〈富驊台翰結盟〉富驊斥6.9億元取得台翰逾4成股權 避高關稅壓力

富驊 (5465-TW) 與台翰 (1336-TW) 今 (21) 日共同召開重訊記者會，富驊宣布，擬花費 6.905 億元，透過參與私募及購買 2 間投資公司，取得台翰 41.16% 股權，預計取得台翰 4 席董事，富驊董事長柯吉源表示，台翰經營團隊將維持不變，而有此布局，主要是因應美中貿易關稅加劇，入股台翰可使用其位於台灣、菲律賓與越南廠的產能，而這也是首度台灣有公司，因應美中貿易而實際進行的策略結盟行動。

柯吉源表示，富驊預計認購台翰 3 萬張私募新股，認購價 12.85 元，取得台翰 26.29% 股權，以 20 日收盤價 15.35 元來算，相當於折價 16.29%，董事會也同時通過，將以 2.7 億元與 3500 萬元，分別購買台橋及昱廣兩家投資公司 100% 股權，間接取得台翰 14.87% 股權，合計富驊將以 6.905 億元，取得台翰 41.16% 股權，平均認購價 14.71 元，預計 6 月 4 日開始認購新股，最快 6 月底前完成認購股權。

柯吉源表示，富驊專精沖壓及沖壓模具製造，主攻伺服器及電競機殼，主要客戶為 DELL、IBM、西門子等美系大廠，台翰為模具設計製造商，客戶主要為日系廠商 Epson、Brother 等，雙方客群不重疊，宣布策略聯盟合作，可結合雙方資源，拓展新業務領域，降低成本提高競爭力。

為因應美中貿易戰關稅加劇等問題，柯吉源坦言，雙方認識直到接觸，花了近 2 年時間，看上的是台翰在東南亞布局已久，包含越南、菲律賓與台灣南科等都有廠房，而富驊及偉訓 (富驊母公司) 目前僅有中國東莞廠區，若關稅課徵成局，不利富驊營運，但考量遷廠設備體積大、搬遷不易，因此結合現有廠商，是最好的選擇。

柯吉源表示，台翰在越南布局 10 餘年，廠區設備運作已達一定成熟狀態，未來富驊接單，就可透過台翰越南等地廠區出貨，避開美中貿易戰 25% 懲罰性關稅，同時，入股台翰，雙方建立合作關係，台翰原本在東莞租廠，未來可直接使用富驊東莞廠的產能與廠房，一年可省下人民幣約 240 萬元租金。

據悉，富驊與台翰結盟，著眼的是富驊需供應美系電競筆電廠機殼，若美國對中國進口商品祭高關稅，富驊此舉才能維持足夠的成本競爭力。