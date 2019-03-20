蔚華科攻兩岸IGBT與車電市場 結盟ShibaSoku 盼3個月內首筆訂單到位

看好台灣與中國積極發展 IGBT、MOSFET 等功率元件趨勢，設備代理商蔚華科技 (3055) 宣布結盟日本高功率半導體測試 ShibaSoku，成為其中國與台灣的設備代理與售後維修服務廠商；蔚華科董事長陳有諒期許，三個月內有第一筆訂單，三年內取得約 2250 萬美元以上的營業額。ShibaSoku 以音頻訊號測試設備起家，近年來成功跨足 IGBT 等高功率元件，與車用電子市場，日系的 IGBT 龍頭廠瑞薩、日立等都是其客戶，也已經成功打入美系大廠 ON SEMI 中，而該公司的台灣既有客戶有菱生、瑞昱、日月光等，大陸客戶有華潤集團、比亞迪、長電、南通富士通、上海先進半導體等。



陳有諒提到，中國和台灣近幾年積極跨足 IGBT 等高功率元件市場，產業正處於大爆發時代，尤其不單有車電市場快速茁壯，動車與工業用高功率元件需求也大增，為此，看好相關測試商機，結盟 ShibaSoku，並提供自軟硬體、服務等 TOTAL SOLUTION，要爭取最大的市場有率。



陳有諒希望，三個月內有第一張訂單，三年內能佔 ShibaSoku 一半的營業額。ShibaSoku 一年營收約 5500 萬美元，蔚華科希望此一代理線三年內能夠達到年營收 2250 萬美元。



ShibaSoku 社長重崎隆則提到，過去日系測試設備經常受限於製造成本高、服務不夠即時、無法快速對客戶需求做出回應等因素而難以深耕大中華市場，蔚華科與客戶關係密切，即時掌握市場需求，搭配上 ShibaSoku 專業的產品技術能力，必能為客戶提供最貼近所需的應用工程及售後服務，相信雙方的策略合作可在快速成長的大中華市場與客戶共造亮眼佳績。