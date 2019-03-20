瞄準5G及車用 蔚華科擴大代理線 營運重回成長軌道

半導體測試解決方案代理商蔚華科技 (3055) 看準 5G 及車用電子市場需求，在今日開始的上海半導體展盛大宣佈引進多家代理商，隨產線大幅擴充，公司今年營運可望重回成長軌道。蔚華科本次引進的代理線，包括 ShibaSoku、Northstar、YIKC 及 Excion 等測試機、HANWA 靜電分析工具(ESD)、AFORE 分類機、Translarity 探針卡，以超出市場預期的速度拓展產品線，連同既有的 SEMICS、ERS、松濱光子學(Hamamatsu)、東麗工程(Toray Engineering)、Turbodynamics 等，提供一站式的半導體全方位測試解決方案(One-Stop Integrated Total Solution)。



隨著 5G 手機問市，高頻及高功率的測試需求持續看漲，競爭也更加白熱化，蔚華科自 2017 年引進 Hamamatsu 失效分析與 Toray Engineering AOI 光學檢測設備可協助產品良率提升；今年新增的 SEMICS 針測機是晶圓級針測機領導品牌、NI 及 Northstar 測試機適用於 5G 晶片的前後段測試，並可依客戶測試需求搭配 Translarity 的探針卡或 HANWA 靜電分析工具、Toray Engineering 更是看好與蔚華合作的前景，再將先進封裝製程所需的覆晶設備 (FlipChip Bonder) 產品線也交給蔚華。



日廠 ShibaSoku 的高功率測試機是蔚華搶進車用產品測試的重要敲門磚，搭配其他測試設備與服務，滿足客戶多樣化的車用電子測試需求。此外，蔚華科技子公司華證科技也看準車用電子的商機，除了取得 ISO 認證、提供車用電子晶片驗證的工程服務外，今年起更與 TUV-Nord 策略合作，進行車電功能安全認證輔導，協助客戶取得 TUV-Nord 功能性安全 (ISO26262) 認證。



蔚華科總經理高瀚宇表示，即使 2019 年整體半導體業景氣趨於保守，但在 5G 和車用電子的測試需求並未減少，唯有迅速引進符合客戶需求的產品才能走在市場的最前端，相信未來的營運表現會更好，將與所有合作夥伴一起交出漂亮的成績單。



蔚華電子科技 (上海) 總經理陳志德表示，中美貿易戰讓大陸半導體市場加速升溫，各地方政府及高新區都積極招商及鼓勵研發自製，持續投入大量資源，未來各地建廠與設備資本支出的需求還是非常強勁。