【華冠投顧】台股超跌反轉波、季線多空決勝點

大盤趨勢》

台股今日在陸股的帶動之下，十點半開始由陸股 - 上證綜合指數帶動，加權指數與櫃買指數同步上揚向上，為連續幾日的下跌，劃下短暫的句點。由於美中和談已不可能，中國傾向決斷美國，走向自行開發的道路上。透過昨天的費城半導體指數重挫，就可以得知中美貿至，是彼此相互依存的貿易關係，一榮則榮、一損則損，兩國交戰之下，更是牽一? 而動全身。騏遠認為，再大的利空，因消息而起的，都會在短線竭盡之後，出現反彈的買盤。而實質的經濟層面影響，估計仍有半年左右的時間，才能完全看到。因為，短線反彈可搶、長線趨勢仍偏震盪。

今天的強勢族群，集中在跌反彈的股票身上，像是 3406 玉晶光、3324 雙鴻、6173 信昌電、4943 康控 - KY、3049 和鑫、6669 緯穎等，都出現明顯的上漲，其中比較整齊的族群，就是在散熱！除了雙鴻之外，3338 泰碩、3653 健策、3017 奇鋐、6230 超眾也都有不錯的反彈表現。由於散熱族群的季線上揚，多數個股在季線都能出現支撐，代表多方趨勢仍未竭盡，而續整理之後將有機會表現。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估