【華冠投顧】國巨，就看這關卡是否站的上？

上周，美國總統川普簽署行政命令，阻止美國企業與某些對國家安全構成重大威脅的外國電信商有生意往來，這明顯是衝著『華為』而來。而昨日，為了給華為有一緩衝期，讓其維護現有網路與提供手機用戶軟體更新。美國商務部，核發了 90 天的臨時許可證給華為。此段期間，華為可購買美國製造的產品，也恢復現有客戶的網路服務，與手機用戶完成軟體更新。

此消息屬利多，但今日反應在盤面上，加權指數也僅小漲 66 點，但至少低檔已初見其支撐力道。

加權指數，如上周四之述『明日，可觀測下方 10460-10366 支撐區之力道如何？』今日最低來到 10342 之後隨之反彈，誤差 24 點。後市可留意上方 10546-10646 之反壓關卡是否站的上？

川普祭出的高關稅措施，最終除了打擊到中國之外。若換另一角度思考，事實上，美國市場是相當依賴中國的；如鞋子、服飾等等，這些零售品都是中國製造的。而此加徵的稅額，最終可能會反應在美國消費者身上，若果真全面的實施，其影響程度可想而知。

試想，川普難道都沒考量到，這些會打擊到美國的因素嗎？

因此，就如同我昨日之述，最後有可能雙方以各種手法，持續的拖延下去。甚至，最終不了了之，落了個『雷聲大，雨點小』的結局。

我們持續關注的 2327 國巨，今日，於低位區已見彈升，後市出現大彈升之機率相當高。一波回升行情展開之前，往往會有一段重挫測底的動作，洗完再上拉，力道將更加的強勁，見下圖之最新推演。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷，後續推演，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/16 之述

下圖為 05/16 至今走勢

下圖為今日之最新推演

2317 鴻海：

下圖為 05/17 之述，後市仍以此圖為參考依據。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師