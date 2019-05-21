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【日盛投顧】收復年線，靜待放量消化賣壓

※來源：日盛投顧

◆盤勢分析

1. 受惠美國對華為禁令將延後 90 天、以及大陸研擬放寬保險資金投入股市比例，帶動周二台股由黑翻紅，收盤成功站上 5 日均線，成交量也溫和放大，終場指數上漲 66.09 點，漲幅 0.64%，收在 10,464.5 點，成交金額為 1,284.93 億元。三大法人合計賣超 34.95 億元：外資賣超 70.69 億元、投信買超 3.53 億元、自營商買超 32.21 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：
（1）、量能：成交量放大至 1,300 億附近，後勢須維持在五日均量之上才有利多方反彈。
（2）、均線：收盤站上 5 日線及年線，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。
（3）、技術指標 9 日 K 值上升至 14.75，屬超賣區，KD 開口閉合，仍須留意季線上檔賣壓。
（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否回補週二的向下跳空缺口並止跌轉強。

3. 櫃買指數漲幅 1.00%，收在 132.92 點，相對集中市場強勢。9 日 K 值向上至 17.37，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股輪動

1. 越概：中美貿易爭端擴大，對於台廠在越南及東南亞佈局的廠商相對沒受到波及且有轉單效應，相關個股近期仍是盤面資金關注的焦點，1434 福懋今再創波段高點，相關個股如 9938 百和，9802 鈺齊 - KY、4401 東隆興、1464 得力、1476 儒鴻、1477 聚陽、5288 豐祥 - KY、9910 豐泰等均可留意拉回後的買點。

2. 食品：龍頭股 1216 統一因統一中國受惠內需成長繳出漂亮成績單，股價再創本波反彈新高，連動集團 2912 統一超。另外近期國際玉米、小麥上漲帶動大宗物資相關個股如 1210 大成、1227 佳格、1229 聯華等股價維持高檔強勢表現。

3. 水泥：受惠中國水泥報價持續上漲，龍頭股 1101 台泥、1102 亞泥股價整體維持多方強勢。

4. 高殖利率：中美貿易戰爭端引發全球股市回檔，資金可往具高股息殖利率個股作分散布局，相關個股如 2886 兆豐金、2849 安泰銀、1310 台苯、2707 晶華、及營建股 2501 國建、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹等均可留意。

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