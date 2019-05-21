【運達投顧】美債殖利率連13日倒鉤，行情路況短線將往下看法不變



美股: 美國商務部將華為列入貿易黑名單後，週一 (20 日) Google 等美國科技龍頭紛紛宣告配合，每年總計 200 億美元半導體訂單恐飛，終場美股道瓊指數下跌 84.10 點。高維緒分析師觀察美債殖利率連 13 日倒鉤，維持行情路況短線將往下看法不變。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，5/20 該殖利率收在 2.3%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇5/14 中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，包括從小型飛機、電腦、紡織品到化學品、肉類、小麥、葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅高達 25%。中國將繼續暫停調高美製汽車與零件的關稅。

◇5/14 中國甫報復，美國週一 (13 日) 隨即再開槍，25% 關稅清單價值拉高到 3000 億美元，包含手機、玩具等消費品。

◇5/16 美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判

◇5/17 美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五 (17 日) 生效

(三) 經濟數據:

美國調高中國輸美 2000 億美元商品關稅，經濟部表示，58% 廠商認為影響不大。不過，若美課徵包含筆電、手機等產品，為台灣出口主力，對出口影響恐將擴增。

※運達投顧 高維緒分析師

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