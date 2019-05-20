【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

台股仍有下降壓力，多空仍未有定論

今日權重股撐盤，等待三角收斂表態

台股開高走低，因應美國對於中國以外地區的關稅議題放寬所帶來的利多，不過亞股仍然是依照美中談判而定；仍看不到實質性的利多消息，除了延緩華為禁令訊息外；延生出來的疑慮未來華為手機將可續用開源的安卓系統，但不可以使用 Gmail、Google Play 等相關軟體；將導致整體競爭力下滑，對於華為手機的銷售產生影響，華為概念股的春天該從哪來呢? 美中貿易戰的影響持續延燒

亞股盤面今天仍屬於多空繁雜的盤整格局，韓股與日股午盤前呈現強勢反彈，而後多有震盪整理之象，而上證與深圳跌幅都超過 0.5% 以上，多空不明的狀態也牽引著台股最高反彈到 10465，而後分線就呈現一頂比一頂低的下壓格局，午盤甚至回測 10385；到午盤為止，短線三角收斂型態要斷論台股在這裏有支撐仍屬言之過早，日線仍過不了五日線的下壓壓力。

台股今天強勢族群，早盤主要是台灣 50 權重股帶領台指上揚，櫃買中小型股屬於偏弱格局，多日破底再破底的藥華藥跌深反彈，漲停鎖死價位來到 113.5；除了台積電以外，大立光與鴻海多有轉強跡象，代表市場仍有托盤力量；部分 5G 類股建漢、訊芯轉強；部分 iPhone 類股光寶科、致茂、正崴、全新、大立光轉強，不知道是否是華為受困的轉單議題導致；雲端運算類股，建準、凌群、光寶科仍維持強勢。

投資人面對這樣的盤勢，建議等待台股連續兩個交易日所產生的下降三角形收斂突破表態後，再行多空判斷，貿然進場布局，產生多空雙巴的機率相對較高。

林開誠 分析師

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