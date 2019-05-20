【百達投顧】Gazprom暴漲！俄羅斯基金經理人看見尚未反應的市場利多

少數股東權益獲重視 Gazporm 股息成長近六成

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom PJSC）14 日聲明將提高配息，股價隨即暴漲 17.55%，創下 10 年來最大漲幅，也帶動俄羅斯 RTS 美元指數大漲 2.8%。百達投顧表示，從這個事件觀察，可以發現市場尚未看見俄羅斯股市的轉變 - 企業更加重視小股東權益，這些利多市場仍未反應。

Gazprom PJSC 提議將去年的股息配發增加 59%，若獲得董事會同意，將帶來 3,932 億盧布配息。

百達 - 俄羅斯股票基金投資團隊指出，俄羅斯至少有兩項利多是市場未反應的，第一個就是企業更加重視小股東（指無企業控制權的股東），另一個則是俄羅斯的經濟管理有所改善。就小股東的角度，股息配發等於是分享公司收益成果，俄羅斯企業近年配息政策調整，說明對小股東權益照顧有所改變。

內資添柴火 個人開戶數暴增

除此之外，內資扮演的角色將越來越重要。俄羅斯自 2015 年起，開放投資人透過券商或資產管理公司於莫斯科交易所開設「個人投資帳戶」，並提供稅賦優惠，在 2016 年 2 月時，開戶人數不過 9.5 萬人，今年 1 月時個人投資帳戶的開戶數已達到 63.7 萬人，成長速度相當驚人。其中線上銀行霸主 Tinkoff、重量級銀行 Sberbank 是最積極的兩家，在 2018 年底分別擁有 28.6 萬與 28.4 萬名零售投資帳戶。

稅賦優惠、更成熟的數位服務與遠端認證服務是造就開戶數迅速成長的關鍵。就零售投資者的興趣觀察，交易量占整體股票市場的 35%、占債券市場的 7%，以及衍生性商品市場的 43%。

高教育水準支持 金融服務具高發展空間

百達 - 俄羅斯股票基金經理團隊表示，俄羅斯是全球高等教育水準最高的國家之一，但金融服務業滲透率不高，信用卡支付比重僅有 35%，保險與資產管理業都處於初始階段，這現象並不尋常，也說明具有高度發展空間。

俄羅斯目前家戶貸款目前僅有 GDP 的 14%，房貸僅占 GDP 的 6%，這兩項數據遠遠低過其他新興市場，但正逐漸成長中。以 Sberbank 而言，2011-2018 年的零售貸款年均複合成長率為 23%，但信貸周期與金融基礎建設都還在早期階段，這樣的發展可望持續。此外，現在投資 Sberbank 與 10 年、20 年前大不相同，效率顯著提升並運用現代化銀行科技，過去九年有七年的股東權益報酬率 ROE 達到 20% 以上。

另一間線上銀行 Tinkoff，向來是客戶滿意度的領導者，與 Sberbank 並肩成為金融科技的先驅。2016-18 年的股東權益報酬率（ROE）高達 42%、54% 與 71%，未來幾年獲利預期仍將持續成長，幾乎是新興市場金融業 ROE 最高的公司，目前本益比僅有六倍，在低金融服務滲透率低、輕資產領導品牌、經營於高教育程度市場，百達 - 俄羅斯股票經理團隊相信，未來幾年其獲利翻倍可能性相當高。

制裁話題陷入疲乏 市場尚未反應體質轉變

全球股市上漲多年，價值面常是投資者的關注焦點。百達 - 俄羅斯股票投資團隊指出，整體俄羅斯股市提供良好價值，從能源、鋼鐵到網路公司，都可以發現市場尚未反應經濟與企業變化的利多。

另一個長期干擾俄羅斯股市的議題就是制裁。百達 - 俄羅斯股票基金經理團隊認為，市場對這類型的反應已逐漸麻痺，如同彭博新聞曾經描述的「新俄羅斯制裁面臨制裁疲乏」，在美國解除對 Rusal 的制裁、穆勒報告顯示沒有相互勾結的證據，地緣政治議題恐不再是俄股投資重點。

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