【中信投信】不確定因素干擾 新興亞股上周流出超過30億

中美貿易談判磋商陷入停滯，引發市場投資者憂慮，加上美股三大指數近一周表現偏弱，其中道瓊指數連跌四週，創下近三年內最長連跌紀錄。受到美股表現影響，新興亞股指數亦出現下滑。觀察外資資金流向，近一周新興亞洲流出金額達到 37 億美元，又以台股失血最重，上周淨流出 12.9 億美元；其次為南韓，淨流出金額也超過 10 億美元。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，市場不確定性仍在，全球股市波動持續，建議投資人持續觀望談判進度，相對保守因應。操作上，建議選股不選市，為長線佈局。

周俊宏表示，儘管今 (20) 日加權指數在傳產與金融類股的拉抬下，最終以小漲作收。不過，在中美貿易爭端尚未有確定的結論之前，投資人應保守以對。他指出，近期中美貿易矛盾加大，加上華為事件影響，使得外資將資金從相關供應鏈中撤出，轉入內需產業，然若中美雙方遲遲無法達成共識，對今年下半年寄予厚望的廠商恐延後復甦。在操作上，採取汰弱留強，降低投組波動度為主，並視情況納入避險工具。

周俊宏表示，目前傳產表現將優於電子，5G、TDDI、電動車、多鏡頭等主題仍為趨勢主流，他說明，目前三鏡頭規格已經遍及中價位的手機，未來更可望成為旗艦型機種的標配。

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