【富蘭克林】美中貿易緊張升溫 抗波動優選平衡基金

美國自 5/10 起提高對 2000 億美元中國進口商品加徵關稅由 10% 調整至 25%，中國財政部也出手反制，對已加徵關稅的 600 億美元清單中的部分美國商品實施報復性關稅，美中貿易衝突升溫衝擊全球股市近一個月下跌 (彭博資訊，2019/5/16)。富蘭克林證券投顧表示，未來一個月是美中貿易協商的關鍵時刻，儘管美中貿易情勢難料但預估雙方達成貿易協議仍是較可能的情境，考量短線政治消息仍將主導市場波動加劇，擔憂波動的投資人不妨增持美國平衡型基金，透過股債分散配置，降低投資組合受到短線消息面的影響。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，近期美中雙方在貿易攻防激烈交鋒，伴隨著美國加徵關稅，中國施以報復性關稅，金融市場的不確定性再度上揚，也彰顯了波動度控管的重要性。而美國經濟基本面仍良好，從近期的零售銷售數據來看，就業市場活絡、薪資溫和成長持續支撐消費者的可支配所得，有利美國的消費動能及企業獲利。而在產業配置方面，儘管近期受到美中貿易緊張升溫，美國公債殖利率下探，依賴存放款利差的銀行業預期受到衝擊，但旗下基金持股中仍有表現亮眼的個股如摩根大通銀行，第一季財報顯示強勁的獲利能力和成長率。而進一步檢視原因，除了嚴控費用以外、個金放款及信用卡發卡雙雙成長。除此之外，顧問收入、債務承銷、投資銀行業務收入皆成長，顯見儘管在利率偏低的情況下，個別銀行仍就有機會透過降低費用、穩健的放款步調，創造良好獲利及投資機會。

投資團隊目前平衡配置股債，降低短中長期的投資組合波動度。債市方面，投資團隊持續透過由下而上的研究、深度挖掘資產負債表改善的高收益債發行企業，並趁去年公債殖利率上彈時趁勢增加公債及投資級債的部位，這也令今年第二季市場波動度跳升時，基金展現了良好的下檔控制力。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。