華為事件 聯發科稱仍可繼續供貨 但新訂單不接

美國總統川普近期對華為祭出殺手鐧，以行政命令，禁止華為向美企採購半導體晶片與技術，甚至恐牽連到台灣半導體供應鏈，而也是華為供應鏈的手機晶片大廠聯發科 (2454)，目前的情況是，可以繼續供貨 90 天，但新訂單不接。川普以行政命令禁止美企使用被認為有國安風險公司製造的電信設備，尤其將華為和 70 家附屬事業列入「實體清單」，禁止華為在未經政府許可下，向美企採購零組件和技術，17 日起生效。



而 2018 年美中貿易戰，美國商務部禁止美國企業向中興通訊提供任何產品及技術，當時，台灣經濟部國貿局也跟進，以一只公文要求聯發科不能供貨給中興通訊，直到兩至三周的證照申請後，才得以重新出貨，因此業界擔心同樣的歷史重演。



所幸至今，台灣經濟部尚未有相同舉動。此外，美國商務部考量，為了若快速切斷華為供應鏈後，會對美國半導體廠造成立即且嚴重的衝擊，遂正考慮核發 90 天臨時許可證。



在此 90 天緩衝期的保護傘下，華為供應鏈暫時有所喘息。而聯發科在 5 月 17 日前夕與華為簽訂或是談定的供貨合約和數量，在 90 天內，還是能繼續供貨華為，只是無法在 5 月 17 日之後，再承接華為訂單。