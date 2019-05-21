〈群益期貨〉川普關稅戰拳頭也打在自己身上的賽局或屎局

從賽局理論看中美貿易談判，這原本就已經是變成打則雙輸的局勢，雖然股票市場不能代表一切，但如果把它當作是電動格鬥的血格，也只有去年 3、4 月貿易戰開戰，美國才明顯是站上風的。

今年 5 月初川普對中國進口商品 2000 億商品加徵 25% 關稅，但 5 月 10 日開始反而是中國股市轉強，而同一時間美股轉弱，是不是和你想的不一樣，打人的自己最痛，被打的反而比較具有防禦力，到底是打真的打假的，沒人真正瞭解，但第十二次中美貿易談判美國財長穆欽何時成行，在 G20 下個月月底於日本舉辦，川習會前夕雙方的極限施壓，會不會擦槍走火，導致無法收拾，大家都緊張地看著。



不過川普倒是收放自如，變臉變得很快，一下子要搞華為，搞到像是生死戰，週一馬上又釋放鬆綁限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，允許華為購買美製產品，給予華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，避免中斷現有的網路與設備運作，這種中國稱之為極限施壓的邊打邊談的戰略，大概也只有川普一個人幹的出來。



而另一方面，習近平出訪江西 (贛) 視察稀土，市場也揣測中國可能祭出稀土戰，雖然評論家認為稀土進入障礙並不高，美國面臨的只是環保問題而已，但雙方什麼兵器都亮出來了，還是別擦出什麼火花才好，但至少從賽局的角度，美國此次下手之重，後頭還有 3000 多億美元關稅清單的武器，但拳頭也是打在自身，從股市的表現來看，痛的也不比中國輕，有興趣的投資人不妨也可以類比 2014 年至 2016 年初的石油戰，俄羅斯從不興 OPEC 談判到願意與 OPEC 談判，都是從受益者轉為受害者的關係，此次的中美貿易談判兩方都是受害者，自然就讓出了更多的談判空間了，只不過隔空喊喊話，亮亮最新式的武器還是必要的。

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