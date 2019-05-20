〈房產〉捷運交會站房價比拚 高雄美麗島站漲幅第一

台灣大都會區的捷運系統仍在積極建設中，房仲業者統計北高捷運，將 2014 到 2018 年間交會轉乘站住宅平均單價與今年以來的數字進行比較，高雄捷運美麗島站，以 22.5% 的成長幅度，奪下全台捷運交會站房價漲幅第一，其次是台北捷運西門站，以 13.5% 的成長幅度拿下第二。

根據中信房屋統計，台北及高雄已通車或即將通車的交會或轉乘站，共計約有 24 處，若將 5 年前與今年首季同一站點周邊住宅均價相比，單價呈現正成長的捷運站共有 10 站，其中高雄捷運美麗島站均價成長空間最多，達 22.5%，第二到五名分別是台北捷運西門站 13.5%、東門站 10.5%、高雄捷運凱旋（前鎮之星）站 6.2% 及台北捷運中正紀念堂站 5.3%。

中信房屋研展室副理張漢超指出，捷運交會站具有優勢，主要還是要看車站所處的區位，如果周邊還有熱門商圈優勢，錢潮與人潮為房市帶來的磁吸效應就會更加的明顯。

例如，高雄捷運紅橘線交會的美麗島站位於高雄市人口密度最高的新興區之內，區域內房市供需原本就維持相對穩定，但由於捷運站具有南北高雄交通樞紐的功能，加上周邊還有六合夜市商圈能滿足日常生活機能，因此站點周邊的房價更有支撐成長的空間。

至於同樣位於高雄並拿下房價成長第四名的捷運凱旋站（與高雄輕軌前鎮之星站可站外轉乘），車站周邊向來是歷任高雄首長積極投資打造的文化商旅區域，新穎的公共建設與假日流動的人潮，是能夠穩固該站周邊房價並維持成長的基礎。

在台北捷運的部分，擠入前五名的西門、東門及中正紀念堂站除了本身就位處於具有房市話題性的中正區與大安區內，最主要還是受惠於市區觀光效益的光環，而生活機能與交通優勢也為這幾站加分不少。

張漢超表示，大台北捷運發展最早、路網也最完整，捷運站對房價的加分也幾乎已充分反應，再加上台北房價相對較高，成長幅度已不如初升那般的劇烈，交會站住宅均價波動幅度大約就是在正負 10% 左右擺盪，幾處成長幅度不如以往的交會站，也受到整體經濟環境與消費者對高價住宅相對保守，而使得成長空間自然有限。