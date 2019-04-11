手機可「嗶」進捷運站 Samsung Pay悠遊卡估年底上線

最快今 (2019) 年底前，Samsung Pay 不只可以可以用於生活所需的小額支付，也可下載 Samsung Pay 悠遊卡，用手機搭捷運。

悠遊卡公司今 (11) 日與 Samsung Pay 簽署合作協議，攜手進攻行動支付市場，這也是電子票證首度與國際行動支付業者合作，未來只要在 Samsung Pay 下載悠遊卡，消費者不用再拿出悠遊卡，只要用手機「嗶」一下，就可以完成支付動作，不但可以捷運，也可以在全台可以使用悠遊卡消費的交通點、商店「嗶」消費。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡不只可以在捷運使用，台鐵、高鐵等都可以使用，悠遊卡光是在交通類消費一年就已經達 21 億筆，不但如此，悠遊卡每年有 2000 萬活躍卡友，每人平均有 3 張悠遊卡，小額消費每年超過 3 億筆，在全台 1173 連鎖品牌、68387 支付點，每天平均創造 700 萬筆的支付消費，堪稱台灣使用度最高的消費卡片。

而 Samsung Pay 在 2017 年登台以來，在台灣積極使用率已經近 5 成，由於 Samsung Pay 在香港和八達通卡合作的經驗，讓 Samsung Pay 使用率衝高到達 6 成，Samsung Pay 因此將此經驗複製來台，看好和悠遊卡合作後積極使用率可以從現行的近 5 成拉升到上看 7 成。

陳亭如表示，未來是在 Samsung Pay 下載全新的悠遊卡，舊的實體卡片可以選擇繼續使用或者註銷。若是不想要透過現金儲值的民眾，也可以選擇線上信用卡加值。

可以線上信用卡加值的銀行包括：玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、中國信託、國泰世華、永豐銀行、上海商銀、聯邦銀行、渣打銀行、花旗銀行、匯豐銀行等 11 家銀行。