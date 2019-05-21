〈房產〉北市中古社區近5季來交易以「大直美堤花園」最熱門

房仲業根據實價登錄資料，盤點雙北市近 5 季以來屋齡 5 年以上的中古社區大樓交易量，其中台北市以中山區「大直美堤花園」最熱門，業者認為，中古社區公設比例相較新成屋低，相同的權狀坪數下，能使用的室內空間相對較多，且房價大多較新成屋低廉，適合注重性價比 (CP 值) 的購屋人參考。

在此統計中，新北市過去 5 季以來，成交件數最多的中古社區，是新莊區的「東村 A ONE」，有 89 戶。

統計台北市 2018 年 1 月至 2019 年 3 月屋齡 5 年以上的中古社區交易量，分別由中山區的「大直美堤花園」、內湖區的「麥帥新城」及文山區的「觀星台北」入榜前三名，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，熱門中古社區前五名中有 4 個社區都是國宅產品，顯示國宅產品的區位及價位相當受到民眾青睞，而排行第一的「大直美堤花園」前身便是基河國宅二期，其位於大直重劃區，鄰近內湖科技園區，且周邊有美麗華百貨商圈以及美堤河濱公園，無論是就業或是生活機能皆十分完整。依統計資料顯示，此社區近 5 季以來，共成交 41 戶，成交總價位於 2000-3250 萬之間，平均每坪 52.7 萬元。

北市中古社區交易量第二名為內湖區的「麥帥新城」，共成交 33 戶，成交總價落在 1400-1900 萬元之間，多為 35-40 坪的物件，平均每坪 43.1 萬元。謝志傑表示，該社區位於內湖區，鄰近環東大道及麥帥大橋，且距離松山車站不到 1 公里，交通便利。生活機能方面，周邊有好市多及家樂福兩間量販店，晚上則有饒河觀光夜市，日夜生活皆精彩。

北市中古社區交易量排行第三名為文山區「觀星台北」，近 5 季以來共成交 28 戶，排除套房後，成交總價落在 760-1580 萬元之間，平均每坪 37.8 萬元。

至於新北市近 5 季以來屋齡 5 年以上的中古社區交易量，新莊區的「東村 A ONE」以成交 89 戶稱霸，而位於新店區的「達觀鎮」與「美河市」分別成交 85 戶以及 79 戶緊追在後。新北市熱門中古社區的單價，前五名中「達觀鎮」及「摩天薪樂園」都是主打低總價、低單價的產品，即使交通及生活機能較為不便，仍有許多交易量。

謝志傑認為，現階段房市買盤以自住的剛性需求為主，對於首購族而言，手頭資金較不充裕，價格便成為選購房屋的主要考量因素，低總價、低單價的中古社區交易熱度也因此提升。