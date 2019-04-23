〈房產〉南港捷運站旅次5年大增近9成 成長幅度居各商圈之冠

房仲業者盤點台北市十大商圈，均位於捷運站周邊，從捷運站進出站人次即可看出店面商圈的熱絡的程度，進出人次成長率愈高，也表示將帶動周邊店面市場升溫，近 5 年來以南港站增加 89.2% 居第一，松山站增幅 29.3% 居次。

依近 5 年台北大眾捷運公司旅運量統計，盤點台北市十大商圈鄰近的捷運站進出人次，以板南線南港站增加 89.2% 位居第一，松山站增幅 29.3% 居次，世貿中心 / 台北 101 站則以成長率 26% 排名第三。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，南港站是高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的車站，南港高鐵通車後，加上潤泰 (9945-TW)CITYLINK 與南港環球購物中心陸續開幕，讓南港站交通、商業機能逐步到位，而 CITYLINK 內部規劃完善，設有辦公室、飯店、商場、影城與停車場，立體化、複合式的經營模式，替南港帶來大量就業機會與人潮，近 5 年南港站進出人次成長達 89.2% 之多。

其次是松山站，增幅 29.3%，出站即是饒河夜市商圈，吸引不少國內外觀光客造訪，依台北市觀傳局的統計，外國旅客來台旅遊最常從事的活動就是逛夜市，加上寧夏、饒河夜市近年來積極推動科技轉型，便利的支付方式成功帶動觀光人潮，加上松山車站有 CITYLINK 兩家店進駐，讓松山站除了夜市外，還多了餐廳、書店等複合式經營的商場新地標，也讓捷運松山站進出人次大幅提升。

謝志傑指出，位居第三的是世貿中心 / 台北 101 站，5 年增長率為 26%，世貿中心 / 台北 101 站坐落於信義商圈範圍，信義商圈堪稱全世界密度最高的百貨商圈，各百貨間運用「空橋經濟」串連成面，同時不定時舉辦活動、更換主題、風格，讓消費者有新鮮感，吸引消費者駐足，加上各家百貨「分眾經濟」，創造多贏，讓信義商圈各百貨間不僅競爭而且共榮，也成功吸引人潮。

再進一步分析各商圈的型態，以台北市的商圈來說，大致可分為夜市、百貨商場與街邊店平面商圈這三類，觀察捷運站進出站人次的變化可以發現，百貨商場這類商圈，近年來鄰近捷運站進出站人次均呈現正成長，尤其以交通最為便捷、大眾運輸或自駕停車都相對方便的南港站表現最為亮眼，而信義商圈、南京西路商圈也表現不俗，都有兩成以上的增幅。

謝志傑強調，百貨公司、大型 outlet 等立體化商場持續拓點，複合式的經營模式，提供消費者一站式購物，餐飲、購物、娛樂無一不包，滿足全客層需求，相較於夜市或是街邊店平面式的商圈更加吸睛。至於街邊店商圈，在網路購物與百貨商場的夾殺下，街邊店商圈面臨考驗，近年來東區商圈空置率大增，捷運站進出人次也呈現負成長，逐漸沒落，位於中山北路上的晴光商圈也面臨同樣的窘境。

不過，同樣是街邊店的西門與永康商圈人潮卻不減反增，探究其原因，謝志傑補充，西門商圈以新潮、創新、商品多元為特色，同時型塑「公益」、「友善」氛圍，成為年輕人與觀光客的流行聖地，加上特色活動舉辦，讓商圈發展活絡；永康商圈在捷運東門站開通後觀光效益大增，商圈型塑「精緻」、「高品質」、「藝術」的消費體驗，加上商圈管理得當，保有特色形成市場區隔，讓永康商圈始終具備高人氣。

謝志傑指出，消費習慣的改變確實讓街邊店商圈受衝擊，但仍有商圈逆勢中成長，顯示街邊店還是有存在的必要，不會消失，只是需要多些與其他商圈的差異化、客製化服務，加以體驗式行銷，找出商圈特色，讓定位更加鮮明，自然能讓商圈再度崛起，永續發展。