冠德A19站將公開  挑戰40萬房價大關

眾所矚目，冠德建設位於機捷 A19 站的聯開案，預計將於 5 月下旬展開預約看屋。據了解，預約狀況十分熱絡，已超過 800 組的客戶預約參觀，不過現場對價格十分保密，外傳開價將破 4 字頭。 房仲專家分析，「冠德 A19 站」案屬於桃園第一件捷運聯開案，有機會挑戰單價 35 至 40 萬 元的「天花板」價格。

根據機場捷運站的成交行情，目前成交以距離 A18 站步行 3 分鐘的「新潤 A18」每坪 33 萬至 34 萬元最高；住商不動產青埔加盟店長李浚霆分析，目前青埔特定區內，購屋者可以接受的「天花板價」最高到 35 萬元，若以冠德建設的品牌口碑，有機會突破這項上限。

李浚霆指出，提到青埔特定區的機能，過去第 1 個想到的就是大江購物中心，其次就是日前開幕的華泰名店城；而冠德 A19 站未來的商場將成為第 3 個消費據點。以該案佔地 5000 坪的大基地開發條件，規劃 662 戶的住宅規模，樓下商場加捷運、樓上住宅，單戶挑高 3 米 6，6 樓挑空中庭導入冠德圖書館、泳池，可以說是未來青埔機能最好的建案。「我認為高樓層、帶裝潢的戶型，甚至有機會成交 40 萬元。」

再者，根據調查，冠德 A19 站新案此次住宅為永久所有權，打破過去地上權的刻板印象 ，加上 240 組的預約看屋、預計將採取「早鳥優惠」模式銷售，預計成交價格還有向下的些微空間，李浚霆表示，不排除有更優惠的可能，「如果真的出現這個行情，那對市場將是很大的刺激。」



冠德 A19 站新案為永久所有權，打破過去地上權的刻板印象。(冠德提供)

聯開案貴 1 成 保值效果佳

捷運聯開案擁有大基地、通捷運的立地優勢，一完工馬上成為區域指標建案，「到站就到家」或「樓下就有商場」是最大利多；台北市最知名的捷運聯開案「勤美璞真」位大安森林公園第一排，捷運到站即到家，就曾經成交 270 萬元單價，成為台北市「最貴聯開豪宅」。不過專家分析，捷運加上地段、品牌與景觀固然是房價上漲理由，但後續的管理才是真正的支撐要素。

除了「勤美璞真」，板橋「新巨蛋」成屋已久，每坪 65 至 75 萬元單價，也高於區域行情 5 字頭； 機場捷運 A9 站的「冠德鼎捷」開案 46 萬至 48 萬元，高樓層甚至見 5，同樣比區域 38 萬至 41 萬元高出 1 成以上。甚至預計 7 月即將開案的「首泰信義」開價 180 萬元，即使保守估計成交 150 萬元、也高於周邊 120 萬元的新成屋均價。

東森房屋南門加盟店店東呂奕德表示：「聯開案的條件光是有捷運，就比區域至少貴 5 萬元；如果有商場、建商品牌佳、後續管理維護好，高出區域 1 成至 2 成都屬於行情。」